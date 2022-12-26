С высоты 65 лет

За все время работы Ангарский цементно-горный комбинат выпустил более 52 миллионов тонн продукции. Фото: предоставлено пресс-службой комбината.

В декабре одно из ведущих предприятий цементной промышленности Восточной Сибири отмечает 65-летний юбилей. В честь значимой даты 79 лучших работников получили высокие награды за добросовестный труд и вклад в развитие завода, города, региона, а также строительной отрасли страны.

Не сдавать позиций!

Все эти награды заслуженные. Сегодня коллективу АО «Ангарскцемент» (управляющая компания - АО «ХК «Сибцем») удается сохранять на рынке цемента прочные позиции. Главный рецепт успеха - стабильно высокое качество и доступность продукции для потребителя: ангарский цемент можно купить в любом объеме - от мешка весом 25 килограммов до целого вагона. Завод осуществляет поставки в основном в Иркутскую область, Забайкальский край и Республику Бурятия. На территории этих трех регионов сосредоточены стратегически значимые объекты, которые строятся с использованием продукции Ангарского цементно-горного комбината. Среди них - газопровод «Сила Сибири», лесоперерабатывающие предприятия в Братске и Усть-Илимске, вторая ветка Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2), Озерный ГОК и многие другие. Ангарский цемент так же широко применяется при возведении жилых домов и социальных объектов.

Чтобы обеспечивать стройку качественной продукцией, предприятию необходимо постоянно модернизировать технологическое оборудование, повышать его надежность, производительность и экологичность. Сотрудники компании успешно справляются с поставленными задачами за счет реализации обширной инвестиционной программы, принятой холдингом «Сибирский цемент». При этом проведению мероприятий по повышению уровня экологической безопасности производства уделяется особое внимание. Современные фильтры, установленные на комбинате в последние годы, имеют эффективность более 99 %.

Внедрение прогрессивных технологий, выпуск продукции, соответствующей требованиям рынка, расширение ассортимента… Цементники с каждым днем улучшают работу комбината, вписывая в его историю светлые страницы. Коллектив АО «Ангарскцемент» следует лучшим традициям, заложенным ветеранами, хранит память о славном прошлом промышленного гиганта.

Вырос из тайги

Строительство нефтеперерабатывающего завода, электролизно-химического комбината и нового города Ангарска остро нуждалось в собственном цементе. Именно поэтому было решено разместить производственный комплекс на ангарской промплощадке. В сырье недостатка не было: еще до Великой Отечественной войны в Иркутской области велась разведка месторождений мрамора, и сырьевой базой будущего комбината было выбрано Слюдянское месторождение. Здесь в ноябре 1957 года введен в эксплуатацию «Карьер Перевал». А 26 декабря в Ангарске разожгли первую печь на новом, выросшем на месте густой тайги цементном заводе, который в 1975 году был объединен с карьером в цементно-горный комбинат.

1957 год, пуск цементного завода. Фото: предоставлено пресс-службой комбината.

И ангарский цемент отправился по всем крупнейшим стройкам Сибири и Дальнего Востока. На нем построены Ангарск, Братск, Шелехов и другие населенные пункты, Братская, Усть-Илимская и Вилюйская ГЭС, трасса Москва - Владивосток, железнодорожные и автомобильные мосты Байкало-Амурской магистрали, Северомуйский тоннель, взлетно-посадочные полосы аэродромов сибирских городов. Продукция комбината использовалась также при возведении объектов в районах Крайнего Севера в условиях вечной мерзлоты. В бум строительства, в 1980-е, предприятие ежегодно производило 1 миллион тонн цемента!

Цемзавод выдержал годы перестройки и не останавливался даже тогда, когда в обиход прочно вошло слово «долгострой».

Сегодня предприятие вновь на подъеме - следует стратегии устойчивого развития в составе холдинга «Сибирский цемент». В апреле 2022 года возобновлена работа вращающейся печи № 4, поставленной на паузу 12 лет назад. И сейчас на комбинате функционируют все четыре печи.

1960-й, монтируется 4 печь. Фото: предоставлено пресс-службой комбината.

КОНКРЕТНО

Производственная мощность комбината - 1,3 млн тонн цемента в год.

В качестве сырья для производства цемента используется мраморизованный известняк Слюдянского месторождения.

С 1958 года предприятие выпустило более 52 млн тонн цемента.