Хоровод на дне Байкала: дайверы установили новогоднюю елку в самом глубоком озере в мире

Температура в Байкале в тот день была +3, воздуха - 18. Фото: Андрей Бут.

Елка – она и в Африке елка, и на дне Байкале – елка… Решили иркутские дайверы и установили праздничное деревце на 8-метровой глубине озера вблизи поселка Листвянка. Команда - водолазы клуба «СВАЛ». И ныряли они не просто в гидрокостюмах. Дед Мороз, снеговиком, Карлсон, Покемон и другие мультяшные герои водили хоровод вокруг елки под водой.

Искусственную елку закрепили в воде благодаря бую. Он ее удерживает. Фото: Андрей Бут.

- Температура в Байкале в тот день была +3, воздуха - 18. Можно сказать тепло, - с улыбается Андрей Бут, директор дайвинг-центра «Измерение». - Волны нет, видимость отличная, - 40 метров в глубину. Погода была на нашей стороне! Елочку установили, а потом украсили. Каждый принес с собой по игрушке. Кто-то стеклянные колокольчики, кто-то расписные шары, а кто-то мишуру. Не хватало только гирлянды. Когда зеленая красавица была наряжена, поводили хоровод. А это достаточно тяжело! Ведь способность удержать свое тело на одном уровне под водой - требует большого мастерства. И шампанское тоже пили! Безалкогольное, разумеется. Но на дне Байкала. Правда, отважились на этот трюк не все. Ведь нужно снимать кислородную трубку. А дело было, повторюсь, на глубине 8 метров.

Саму искусственную елку закрепили в воде благодаря бую. Он ее удерживает. Несмотря на это, издалека казалось, что она словно парит в толще воды. Под водой хвойная красавица пробудет еще несколько дней. После новогодних праздников, чтобы не засорять озеро, ее бережно поднимут и уберут до следующего года, чтобы снова вместе встретить Новый год на дне Байкала.

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