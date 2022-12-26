В новогоднюю ночь в Иркутске ударят морозы

Днем 31 декабря столбик термометра покажет всего -15…-16. Фото: Валерий Шахов.

Все с нетерпением ждут Новый год. А еще все ждут прогноз погоды, чтобы построить планы на волшебную ночь. Поэтому «КП»-Иркутск заранее узнала прогноз у Иркутского гидрометцентра.

Итак, ожидается, что 31 декабря небесная канцелярия позволит иркутянам с комфортом закончить праздничные хлопоты. Ведь столбик термометра покажет всего -15…-16. Но с наступлением темноты температура будет медленно ползти вниз. И ночью столбик термометра покажет -26…-28. Поэтому, если в планах запуск салютов и катание с горок в заветную ночь - одевайтесь теплее.

- Также может пойти слабый снег, - рассказывает начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Радует, что не будет ветра.

Погода 1 января тоже будет морозной. Утром столбик термометра покажет -26…-27. К обеду станет немного теплее -22, а к вечеру снова упадет до -26…-29. Также, возможно, пойдет небольшой снежок. Как сообщает Юлия Янькова, холод связан с приходом антициклона, который продержится еще первую неделю января.

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