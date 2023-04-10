Иркутск снова попал в снежный плен утром 10 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«А снег не знал и падал», что в городе весна. У сибиряков последние несколько дней, действительно, складывается ощущение, природа забыла, что на календаре уже даже не первый весенний месяц, а подходит к концу первая декада второго. Синоптики Иркутского Гидрометцентра ранее рассказывали, что начало апреля выдалось холодным, температура была на 5-7 градусов ниже многолетних значений. Кажется, тенденция продолжается и все бы ничего, если бы к холоду не прибавлялись еще и метели с сильным ветром. Пробки в Иркутске 10 апреля утром из-за них образовались практически на всех главных городских магистралях. Заторы оцениваются в 9 баллов.

Пробки в Иркутске 10 апреля утром: карта, прогноз

- Пробки в Иркутске 10 апреля утром составляют 9 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в понедельник, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 5 баллов.

Ну а пока, автомобилисты пытаются преодолеть природные «капризы» и добираются до работы. Так протяженная пробка – более двух километров – образовалась от улицы Депутатская, далее по улице Декабрьских Событий, от Волжской улицы до Красногвардейской улицы.

Пробки в Иркутске 10 апреля утром: карта. Фото: Яндекс.Пробки

Затор на подъезде к Иркутному мосту начинается на улице Трактовая, «стоит» сам мост и дальнейший путь до Глазковского моста (это улицы Боткина, Маяковского, 2-ая Железнодорожная). Со стороны Свердловского района добраться до этой переправы также не просто – заторы на улицах Гоголя, Профсоюзная, Челнокова.

Подъездные пути к Академическому мосту все расцвечены красным на картах, как со стороны Синюшиной горы, так и со стороны улиц Лермонтова, Старо-Кузьмихинская. Пробки в Иркутске 10 апреля утром есть и на плотине ГЭС, прилегающие улицы также все в заторах. В центре города ситуация также сложная.

Ситуация за городом

Если в городе пробки, то ситуация за городом также утром 10 апреля тяжелая. Из-за метелей на дорогах плохая видимость.

- На трассе Р-255 с 1709 по 1867 километр снег, метель, сильные порывы ветра, - говорят специалисты. - Ограничение видимости примерно 10-20 метров. Просим воздержаться от поездок на время непогоды!

Для того, чтобы у кого-то все-таки не возникло желания отправиться в такой шторм в дорогу, для большегрузов и пассажирских автомобилей на трассе «Байкал» с 30 по 85 километры введено ограничение движения.

Кстати, непогода не повлияло на работу воздушной гавани Иркутска.

- Аэропорт работает в штатном режиме, - подтвердило это в пресс-службе Международного аэропорта «Иркутск».

Отключения света

Специалисты Иркутской электросетевой компании сообщают, что сильный ветер вывел из строя электрооборудование. Частичные отключения света произошло в Иркутске и Иркутском районе.

- На данный момент отсутствует электроснабжение в части домов в Ленинском, Октябрьском, Свердловском и Куйбышевском районах Иркутска, - говорят в ИЭСК. - Также в Маркова, по направлению на Мельничную Падь, Мамонах, Хомутово, Усть-Куде, Смоленщине, Новой Разводной и СНТ на Байкальском тракте.

40 человек на 20 спецмашинах отправлены устранять неполадки. Они планируют вернуть электричество в дома сибиряков в 12.00.

Прогноз погоды

Увы, этот день придется перетерпеть. Порывы ветра сохранятся в городе до самого вечера. Они будут уже не такими сильными, как ночью или ранним утром, но все еще вполне ощутимыми.

- Днем скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 21 м/с, - говорят в Иркутском Гидрометцентре. – На улицах города поземок. Днем температура воздуха составит -3…-5 градусов.

А вот завтра, природа как будто намерена извиниться за свои «шалости» и подарить иркутянам теплый денек. Во вторник, 11 апреля, в Иркутске, по данным Гидрометцентра России, будет небольшая облачность, никаких осадков и до +10 градусов тепла. Кажется, надо готовить галоши или резиновые сапоги. Завтра потекут ручьи.

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