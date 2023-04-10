Легли спать и не проснулись: полуторагодовалый ребенок и его мать погибли в собственном доме в Бурятии

Погибла 39-летняя женщина и ее 1,5-годовалый ребенок. Фото: СУ СК Республики Бурятия

В Кабанском районе Бурятии в минувшие выходные произошла страшная трагедия – целая семья отравилась угарным газом в собственном доме. Погибла 39-летняя женщина и ее 1,5-годовалый ребенок. Спасти удалось только главу семейства, сейчас он находится в больнице.

Как выяснилось, семья приобрела дом, который требовал ремонта - из-за трещин печь в нем дымила. Молодые родители планировали починить ее, но не успели…

Все произошло 7 апреля. Вечером супруги затопили печь и легли спать. На следующий день родственники, которые начали переживать из-за их отсутствия, зашли в дом и увидели, что семья лежит на диване. К тому моменту женщина и ребенок уже были мертвы. Мужчину удалось привести в чувства.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Для установления точной причины смерти женщины и ребенка назначены судебно-медицинские исследования, - рассказали в пресс-службе СУ СК Республики Бурятия.

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