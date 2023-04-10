Что произошло после концерта КняZz в Иркутске

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА/ Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

На прошедших выходных, 9 апреля, в ДС “Труд” отгремел концерт группы КняZz, приуроченный к 50-летию ее вокалиста - Андрея Князева. В зале прозвучали лучшие песни, написанные им более чем за 30 лет творчества. На экранах появлялись всем известные герои, созданные по мотивам легендарных песен групп “Король и Шут” и “КняZz”. Фанаты долго ждали встречи с любимым исполнителем и остались в восторге после концерта. Своими впечатлениями они поделились в соцсетях.

- Спасибо большое за концерт! Очень понравилось, но хотелось побольше песен из Акустического альбома, ждем вас на следующий год!

- Очень атмосферно! Спасибо за эмоции!

- Спасибо огромное за концерт! Энергетика бешеная, Андрей Сергеевич вечно молод и не изменяет себе. Да будет так и впредь - делятся фанаты в соцсетях.

- Спасибо вам, Андрей, и вашей команде! За подаренные эмоции, за прекрасную музыку и песни! Желаю творческих успехов! Буду ждать вас снова!

- Спасибо за потрясающий концерт! Столько энергии и эмоций! До сих пор отойти не могу. Была на концерте КиШа в 2001 в Иркутске. Флэшбек в студенчество, юность, беззаботность. Спасибо!

- Отлично отыграли концерт в Иркутске! Девушка на скрипке просто божественна!

- Приехала из Братска специально на ваш концерт в Иркутске! Я в таком восторге давно не была!

На своей странице в соцсетях солист группы Андрей Князев написал о своих впечатлениях - Спасибо Иркутск, Улан-Удэ, Чита! Любим всех, хооой! Иркутску отдельное спасибо за флэшмоб.

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