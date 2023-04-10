Погода в Иркутске на 10 дней с 10 по 19 апреля 2023

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Общество10 апреля 2023 11:19

Звенит апрельская вьюга: когда в Иркутске прекратится ледяной ветер и потеплеет до +14

Специалисты назвали причины ухудшения погоды в Иркутске 10 апреля 2023
Юлия ФИЛИППОВА
Первые 10 дней апреля 2023 оказались одними из самых холодных после 2013 года.

Первые 10 дней апреля 2023 оказались одними из самых холодных после 2013 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске в апреле 2023 года не дает сибирякам расслабиться - на прошлой неделе мы радовались солнцу, а утро понедельника, 10 апреля, принесло порывистый ветер до 26 м/с и метель. Из-за непогоды оперативные службы региона были переведены в режим повышенной активности. На трассе “Байкал” ограничивали движение большегрузов из-за низкой видимости, в отдельных территориях в домах отключался свет. Вот тебе и весна! Так все-таки, что происходит с погодой? И когда придет нормальная весна?

- Одна из причин усиления ветра - объединение двух активных циклонов: один - с Атлантики, второй - из Монголии, - поясняет заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева. - Нельзя забывать о том, что апрель - один из самых ветреных месяцев. Случаи усиления ветра более 20 м/с за последние 20 лет отмечались в Иркутске в апреле, мае, сентябре и октябре, когда активно оживляется циклоническая деятельность.

Ученые говорят, что первые 10 дней апреля 2023 оказались одними из самых холодных после 2013 года. Мы это и сами заметили - только стоит достать легкую весеннюю куртку или пальто, как вдруг выпадает снег и снова зима! Виной всему циклоны, которые стали чаще выходить в наш регион. По словам Инны Латышевой, атмосфера стала менее устойчивой, что может быть связано и с усилением солнечной активности.

Начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова рассказала о дальнейших изменениях погоды в Иркутске.

- В ближайшие три дня по области ожидается неустойчивая погода в связи с прохождением следующего циклона по северу региона, - говорит Юлия Янькова. - Южные районы Иркутской области окажутся в его южной части, благодаря чему ожидается повышение температуры до +9…+14 градусов.

Погода в Иркутске на 10 дней с 10 по 19 апреля 2023

Прогноз погоды в Иркутске на 10 дней с 10 апреля по 19 апреля 2023 очень изменчивый. Температура будет прыгать от минусовой до плюсовой.

Так, уже во вторник, 11 апреля, в город придет потепление до +10, а холодный ветер сменится на южный. На неделе погода тоже будет вполне весенней - температура поднимется до +5…+7 градусов, подует западный ветер. В пятницу, 14 апреля, в Иркутск заглянет солнце и температура в городе снова поднимется до +10…+14.

Но расслабляться еще рано - в выходные, 15 и 16 апреля, в городе вновь ожидается пасмурная погода, а температура будет +6… +3.

- Во второй половине недели вновь ожидается прохождение холодных атмосферных фронтов, что вызовет усиление ветра до 15-17 м/с, - сообщает Юлия Янькова.

Следующая рабочая неделя в Иркутске начнется с пасмурной погоды, но теплой, до +8, и без осадков. А к середине следующей рабочей недели, к 19 апреля, снова пойдет мокрый снег, будет облачно, ноль градусов.

Таков прогноз погоды в Иркутске на 10 дней с 10 по 19 апреля 2023.

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