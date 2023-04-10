Первые 10 дней апреля 2023 оказались одними из самых холодных после 2013 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске в апреле 2023 года не дает сибирякам расслабиться - на прошлой неделе мы радовались солнцу, а утро понедельника, 10 апреля, принесло порывистый ветер до 26 м/с и метель. Из-за непогоды оперативные службы региона были переведены в режим повышенной активности. На трассе “Байкал” ограничивали движение большегрузов из-за низкой видимости, в отдельных территориях в домах отключался свет. Вот тебе и весна! Так все-таки, что происходит с погодой? И когда придет нормальная весна?

- Одна из причин усиления ветра - объединение двух активных циклонов: один - с Атлантики, второй - из Монголии, - поясняет заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева. - Нельзя забывать о том, что апрель - один из самых ветреных месяцев. Случаи усиления ветра более 20 м/с за последние 20 лет отмечались в Иркутске в апреле, мае, сентябре и октябре, когда активно оживляется циклоническая деятельность.

Ученые говорят, что первые 10 дней апреля 2023 оказались одними из самых холодных после 2013 года. Мы это и сами заметили - только стоит достать легкую весеннюю куртку или пальто, как вдруг выпадает снег и снова зима! Виной всему циклоны, которые стали чаще выходить в наш регион. По словам Инны Латышевой, атмосфера стала менее устойчивой, что может быть связано и с усилением солнечной активности.

Начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова рассказала о дальнейших изменениях погоды в Иркутске.

- В ближайшие три дня по области ожидается неустойчивая погода в связи с прохождением следующего циклона по северу региона, - говорит Юлия Янькова. - Южные районы Иркутской области окажутся в его южной части, благодаря чему ожидается повышение температуры до +9…+14 градусов.

Погода в Иркутске на 10 дней с 10 по 19 апреля 2023

Прогноз погоды в Иркутске на 10 дней с 10 апреля по 19 апреля 2023 очень изменчивый. Температура будет прыгать от минусовой до плюсовой.

Так, уже во вторник, 11 апреля, в город придет потепление до +10, а холодный ветер сменится на южный. На неделе погода тоже будет вполне весенней - температура поднимется до +5…+7 градусов, подует западный ветер. В пятницу, 14 апреля, в Иркутск заглянет солнце и температура в городе снова поднимется до +10…+14.

Но расслабляться еще рано - в выходные, 15 и 16 апреля, в городе вновь ожидается пасмурная погода, а температура будет +6… +3.

- Во второй половине недели вновь ожидается прохождение холодных атмосферных фронтов, что вызовет усиление ветра до 15-17 м/с, - сообщает Юлия Янькова.

Следующая рабочая неделя в Иркутске начнется с пасмурной погоды, но теплой, до +8, и без осадков. А к середине следующей рабочей недели, к 19 апреля, снова пойдет мокрый снег, будет облачно, ноль градусов.

Таков прогноз погоды в Иркутске на 10 дней с 10 по 19 апреля 2023.

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