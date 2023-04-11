Сейчас специалисты исследовали 16 клещей, среди них есть заразные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весна - пора не только подснежников, но и первых клещей. 27 человек обратились в медучреждения из-за укусов клещей в Иркутской области. В их числе один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- В частности, случаи укусов подтвердили в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, в Иркутском, Ольхонском, Слюдянском, Качугском и Тайшетском районах, а также в поселках Баяндай и Усть-Ордынский, - говорят в Роспотребнадзоре.

По имеющейся информации, сейчас специалисты исследовали 16 клещей, два из которых заражены клещевым энцефалитом.

А в это время в Иркутске ведут поиски 15-летнего школьника с зелено-голубыми глазами. Подросток ушел из дома днем 6 апреля и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к правоохранителям. Сейчас местонахождение исчезнувшего парня устанавливают оперативники отдела полиции № 10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Также на поиски брошены силы волонтеров. Жителей областного центра просят внимательно взглянуть на ориентировку.

Также стало известно, что в Иркутске стая собак напала на ребенка. С рваными ранами пострадавшего доставили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Все произошло в микрорайоне Иркутск-2. Как рассказали КП-Иркутск, о произошедшем уже известно администрации города, мэрия взяла случай на особый контроль.

- Семье ребенка будет оказана вся необходимая помощь, - рассказали в администрации областного центра.

Специалисты мэрии отмечают, что уже не раз обращались во всевозможные инстанции с различными предложениями по решению вопроса бродячих собак, пока изменений на законодательном уровне нет.

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