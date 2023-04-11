«Комсомолка» приглашает на народный праздник «Расколбас». Вас ждут чемпионат по скоростному поеданию сосисок, дегустации и розыгрыши. ФОТО: Алексей Крицких.

Ежегодно «Комсомольская правда» проводит самое вкусное мероприятие в рамках выставки «Сибпродовольствие». Это настоящий «РасКОЛБАС», который пройдет в этом году уже в пятый раз! Мероприятие состоится 13 апреля в 13.00 в «Сибэкспоцентре», павильон № 1. Как всегда, пройдут дегустации разных мясных изысков, розыгрыши призов, мастер-классы по приготовлению блюд и главное событие дня - чемпионат по скоростному поеданию сосисок.

Приятности ждут буквально всех, ведь на празднике можно будет попробовать мясные деликатесы от местных производителей. Сосиски, колбасы, полуфабрикаты, пельмени, манты, котлеты - все это можно будет оценить и даже проголосовать за лучшее блюдо. В итоге участники получат народные звания, а посетители будут точно знать, что обязательно должно появиться на семейном столе. Кроме того, гостей ждет традиционный мастер-класс от шеф-повара Иркутской гильдии шеф-поваров Дениса Лиханова - он раскроет секреты приготовления мясных закусок.

Самый классный момент праздника - чемпионат по скоростному поеданию сосисок. Многие из его участников уже стали настоящими профи и даже выработали собственный метод профессионального поедания народного полуфабриката.

Так, в прошлом году абсолютным чемпионом, причем не в первый раз, стал менеджер Александр. Он предпочитает не торопиться, почаще запивать - и это работает! Кстати, вместе с ним в прошлом «РасКОЛБАСе» участвовал и 8-летний сын Илья. Взрослых он, конечно, не переел, зато получил безоговорочный приз зрительских симпатий.

Трое участников, на каждого по 10 сосисок, кто быстрее скушает, тот и выиграет. Обязательно попробуйте свои силы!

Еще один сюрприз для посетителей праздника - розыгрыш призов и подарков от «Комсомолки». Победителей будет много!

Ждем всех на «РасКОЛБАС» с «Комсомолкой» 13 апреля в 13.00 в «Сибэкспоцентре»!