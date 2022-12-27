«А где сказочные олени?»: Дед Мороз катал детей в санях, прицепленных к «Тойоте», ее водитель получил штраф

Современные волшебники разъезжают по городам вовсе не на оленях. Фото: ИВАНОВА Диана

Праздники праздниками, а правила дорожного движения никто не отменял. Исключений нет даже для самого главного зимнего волшебника – Деда Мороза. В этом убедился житель Забайкалья.

Накануне в Чите сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Тойота». Обычная белая иномарка, а к ней прицеплены… сани Деда Мороза! Да-да, современные волшебники разъезжают по городам вовсе не на оленях. Яркие красные сани, украшенные разноцветными гирляндами и мишурой, рассекали улицы под веселую музыку. Внутри — сам Дедушка и ребенок. Вероятно, так читинец, переодевшийся в костюм кудесника, хотел создать праздничное настроение и порадовать маленького пассажира и прохожих. Однако инспекторы ГИБДД идею не оценили и выписали креативному земляку штраф.

- Водитель «Тойоты» привлечен к ответственности за нарушение требований к перевозке детей, а также за перевозку людей вне кабины, - рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из пожарного в волшебники: отец-одиночка переоделся Дедом Морозом для сына и с тех пор 12 лет дарит сказку детсадовцам (подробнее)

Хоровод на дне Байкала: дайверы установили новогоднюю елку в самом глубоком озере в мире (подробнее)

В новогоднюю ночь в Иркутске ударят морозы (подробнее)