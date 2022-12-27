Кто заработает больше денег, а кому надо быть осторожнее: астрологический прогноз на 2023 год от бурятского ламы

2023 год пройдет под символом кролика или зайца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, что праздновать Новый год можно не один раз, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье знают не понаслышке. Сначала сибиряки загадывают заветные желания под звон наполненных бокалов и бой курантов в ночь с 31 декабря на 1 января, как и весь мир, а спустя несколько недель ходят в гости и осыпают близких благопожеланиями. Дело в том, что по восточному календарю символ наступающего года вступает в свои права с наступлением Сагаалгана (с бур. яз. – Белый месяц). В этот раз праздник по лунно-солнечному календарю отметят 20 февраля. Традиционно свет на события ближайших 12 месяцев проливает Еши Намжил лама, известный буддистский астролог, настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» в Бурятии. Что нам принесет синеватый Заяц в стихии Воды? Подробный прогноз на 2023 год в материале «КП» - Иркутск».

Свет на события ближайших 12 месяцев проливает Еши Намжил лама. Фото: Курумканский дацан

- Заяц является символом успешности, прагматичности, честолюбия и даже некоторой приспосабливаемости, - рассказывает бурятский лама. - Ради избранного дела он готов измениться и изменить все вокруг, может легко начать все сначала. Характер года, склонности людей, энергетика природы будут иметь сходство с таким пониманием этого животного.

Настоятель обращает внимание, что во второй половине года он добавит в прогноз корректировки или подробности, так как для Зайца характерна стремительная переменчивость.

КОМУ ПОВЕЗЕТ В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ

Под счастливой звездой приближающиеся 12 месяцев пройдут у родившихся в годы Свиньи и Овцы. Также повезет всем, кто возьмет пример с символа года. Гибкие, умеющие перестроиться в нужный момент, достигнут своего.

КОМУ СТОИТ БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ

Год Зайца неблагоприятен для тех, кто появился на свет в годы Курицы и Зайца.

- Труднее всего придется романтикам, мечтателям и людям, живущим в виртуальном мире, - предупреждает лама.

Для обладателей тонкой душевной организации и хрупких нервов будут острее ощущаться болезни и проблемы. Даже обыденные неурядицы могут вызывать чувство безысходности.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ

«Каждый покажет свое нутро»

- Предстоит пересмотреть свои взгляды, приоритеты, жизненные принципы и ориентиры. Жить, как прежде, уже не получится, - Еши Намжил лама сразу предупреждает о надвигающихся переменах. Будьте мягче! Гордость и независимость только навредят, будь то дружба, карьера или дела любовные. Особенно важно держаться вместе с коллективом: семьей, коллегами, друзьями, соратниками.

«…только так можно будет удержаться в вихре событий переменчивого года Зайца» - объясняет лама.

Не исключены события, после которых людей, казавшихся незаменимыми, придется вычеркнуть из жизни. Друг может оказаться врагом, а враг единомышленником. Однако, по прогнозу бурятского ламы, напряжение между враждующими должны только больше накалится. В любом случае, нутро каждого будет оголено, а истинное лицо покажется во всей красе.

О ДЕНЬГАХ

«Год ожидается благополучным для работающих в интернете»

Людям каких профессий благоволит водяной Заяц? Первые полгода в материальном плане будут стабильными для всех. Однако Еши Намжил лама уверен, больше, чем у других в 2023-м, деньги будут водиться у зарабатывающих в Сети. Также это касается тех, чей труд относится к сфере связи, логистики, обслуживания, ремонта, пошива, производства, строительства и оформления займов, кредитов, аренды.

Однако купаться в деньгах не получится, предупреждает лама. Приближается время экономии. В выигрышном положении окажутся те, кто имеет альтернативный источник дохода. Таким ресурсом для каждой семьи может стать собственный огород и домашнее хозяйство. При этом важно суметь все заработанное и добытое сохранить. Речь идет не только соленьях и заготовках на зиму, но и долгосрочном вложении сбережений.

О ЗДОРОВЬЕ

«Будущим родителям нужно о себе тщательнее заботиться»

- Из-за переизбытка энергетики Воды инфекционные заболевания могут расти, - говорит бурятский лама.

Особое внимание на свое здоровье стоит обратить будущим родителям!

А всем нам прислушаться к себе - многие будут жаловаться на апатию и упадок сил. За решением проблем большинство отправится к различным духовным методам: йоге, народным целительным практикам и лечению, не требующему сложных приборов, к примеру, к тибетской медицине.

О ЕДЕ

«Откажитесь от вредной пищи»

Касаемо еды настоятель Курумканского дацана высказался кратко.

- Не рекомендую часто и в большом количестве употреблять сильносоленые, копченые, вяленые и маринованные продукты и блюда.

Все это залог появления новых «болячек» и пробуждение старых.

О ПОГОДЕ

«Лето не порадует солнечными днями»

Заключительные месяца года Тигра по лунно-солнечному календарю, январь и февраль, будут снежными и теплыми. Хотя, ожидаются и 1-2 дня исключительных морозов.

- Весна предполагается продолжительной. Лето, скорее всего, будет прохладным с обильными осадками, - дает неутешительный прогноз Еши Намжил лама.

А что касается урожая, Год Зайца будет богат на плоды и орехи, хотя в целом урожай ожидается достаточно средний.