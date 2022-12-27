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Общество27 декабря 2022 11:02

Кто заработает больше денег, а кому надо быть осторожнее: астрологический прогноз на 2023 год от бурятского ламы

Настоятель бурятского дацана Еши Намжил лама составил прогноз на 2023 год
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
2023 год пройдет под символом кролика или зайца

2023 год пройдет под символом кролика или зайца

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, что праздновать Новый год можно не один раз, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье знают не понаслышке. Сначала сибиряки загадывают заветные желания под звон наполненных бокалов и бой курантов в ночь с 31 декабря на 1 января, как и весь мир, а спустя несколько недель ходят в гости и осыпают близких благопожеланиями. Дело в том, что по восточному календарю символ наступающего года вступает в свои права с наступлением Сагаалгана (с бур. яз. – Белый месяц). В этот раз праздник по лунно-солнечному календарю отметят 20 февраля. Традиционно свет на события ближайших 12 месяцев проливает Еши Намжил лама, известный буддистский астролог, настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» в Бурятии. Что нам принесет синеватый Заяц в стихии Воды? Подробный прогноз на 2023 год в материале «КП» - Иркутск».

Свет на события ближайших 12 месяцев проливает Еши Намжил лама. Фото: Курумканский дацан

Свет на события ближайших 12 месяцев проливает Еши Намжил лама. Фото: Курумканский дацан

- Заяц является символом успешности, прагматичности, честолюбия и даже некоторой приспосабливаемости, - рассказывает бурятский лама. - Ради избранного дела он готов измениться и изменить все вокруг, может легко начать все сначала. Характер года, склонности людей, энергетика природы будут иметь сходство с таким пониманием этого животного.

Настоятель обращает внимание, что во второй половине года он добавит в прогноз корректировки или подробности, так как для Зайца характерна стремительная переменчивость.

КОМУ ПОВЕЗЕТ В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ

Под счастливой звездой приближающиеся 12 месяцев пройдут у родившихся в годы Свиньи и Овцы. Также повезет всем, кто возьмет пример с символа года. Гибкие, умеющие перестроиться в нужный момент, достигнут своего.

КОМУ СТОИТ БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ

Год Зайца неблагоприятен для тех, кто появился на свет в годы Курицы и Зайца.

- Труднее всего придется романтикам, мечтателям и людям, живущим в виртуальном мире, - предупреждает лама.

Для обладателей тонкой душевной организации и хрупких нервов будут острее ощущаться болезни и проблемы. Даже обыденные неурядицы могут вызывать чувство безысходности.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ

«Каждый покажет свое нутро»

- Предстоит пересмотреть свои взгляды, приоритеты, жизненные принципы и ориентиры. Жить, как прежде, уже не получится, - Еши Намжил лама сразу предупреждает о надвигающихся переменах. Будьте мягче! Гордость и независимость только навредят, будь то дружба, карьера или дела любовные. Особенно важно держаться вместе с коллективом: семьей, коллегами, друзьями, соратниками.

«…только так можно будет удержаться в вихре событий переменчивого года Зайца» - объясняет лама.

Не исключены события, после которых людей, казавшихся незаменимыми, придется вычеркнуть из жизни. Друг может оказаться врагом, а враг единомышленником. Однако, по прогнозу бурятского ламы, напряжение между враждующими должны только больше накалится. В любом случае, нутро каждого будет оголено, а истинное лицо покажется во всей красе.

О ДЕНЬГАХ

«Год ожидается благополучным для работающих в интернете»

Людям каких профессий благоволит водяной Заяц? Первые полгода в материальном плане будут стабильными для всех. Однако Еши Намжил лама уверен, больше, чем у других в 2023-м, деньги будут водиться у зарабатывающих в Сети. Также это касается тех, чей труд относится к сфере связи, логистики, обслуживания, ремонта, пошива, производства, строительства и оформления займов, кредитов, аренды.

Однако купаться в деньгах не получится, предупреждает лама. Приближается время экономии. В выигрышном положении окажутся те, кто имеет альтернативный источник дохода. Таким ресурсом для каждой семьи может стать собственный огород и домашнее хозяйство. При этом важно суметь все заработанное и добытое сохранить. Речь идет не только соленьях и заготовках на зиму, но и долгосрочном вложении сбережений.

О ЗДОРОВЬЕ

«Будущим родителям нужно о себе тщательнее заботиться»

- Из-за переизбытка энергетики Воды инфекционные заболевания могут расти, - говорит бурятский лама.

Особое внимание на свое здоровье стоит обратить будущим родителям!

А всем нам прислушаться к себе - многие будут жаловаться на апатию и упадок сил. За решением проблем большинство отправится к различным духовным методам: йоге, народным целительным практикам и лечению, не требующему сложных приборов, к примеру, к тибетской медицине.

О ЕДЕ

«Откажитесь от вредной пищи»

Касаемо еды настоятель Курумканского дацана высказался кратко.

- Не рекомендую часто и в большом количестве употреблять сильносоленые, копченые, вяленые и маринованные продукты и блюда.

Все это залог появления новых «болячек» и пробуждение старых.

О ПОГОДЕ

«Лето не порадует солнечными днями»

Заключительные месяца года Тигра по лунно-солнечному календарю, январь и февраль, будут снежными и теплыми. Хотя, ожидаются и 1-2 дня исключительных морозов.

- Весна предполагается продолжительной. Лето, скорее всего, будет прохладным с обильными осадками, - дает неутешительный прогноз Еши Намжил лама.

А что касается урожая, Год Зайца будет богат на плоды и орехи, хотя в целом урожай ожидается достаточно средний.

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