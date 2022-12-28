ИРКПО - 85: Развиваясь, создаем будущее

Финалисты конкурса Российской национальной премии "Студент года - 2022". Фото: архив колледжа.

Сегодня Иркутский региональный колледж педагогического образования - единый слаженный организм, обладающий грандиозным профессиональным потенциалом, трудоспособностью, объединенный общими целями, задачами, результатами, успехами и достижениями. Более 300 высококлассных педагогов передают свои опыт и знания студентам. Наряду с заслуженной профессиональной репутации есть еще и общественная оценка, которая отражается в растущем год от года количестве абитуриентов. В этом году их было более 3 тысяч, конкурс на вступительных экзаменах - до 12 человек на место и средний проходной балл аттестатов 4,6.

Всероссийский фестиваль студенческого творчества «Студенческая Весна» (г.Челябинск). Фото: архив колледжа.

ИРКПО занимает ведущее место в региональной системе педагогического образования, ежегодно участвует в федеральных проектах и конкурсах, неизменно получая дипломы в номинации «Лучший колледж России».

О современных направлениях развития колледжа, уникальности созданной образовательно-воспитательной среды и планах на будущее рассказывает Галина Кудрявцева, директор ИРКПО, депутат Законодательного Собрания Иркутской области.

Кудрявцева, директор ИРКПО, депутат Законодательного Собрания Иркутской области. Фото: архив колледжа.

Какие они, учителя будущего?

- Искренне люблю нынешнюю молодежь и горжусь студентами нашего колледжа. Они очень активные, самостоятельные и инициативные. В своем большинстве приходят в ИРКПО мотивированными на получение педагогических знаний, понимают свое предназначение и решительно идут по пути саморазвития. При этом остаются душевными и отзывчивыми людьми. Неслучайно у нас так органично развивается волонтерство, и с каждым годом добровольцев на любые добрые дела становится все больше. Мы учим наших студентов уважать традиции и ценить опыт старших поколений, преодолевать все встречающиеся проблемы и трудности, создавать активную среду, менять к лучшему нашу общую жизнь.

Студенты Иркутского регионального колледжа педагогического образования победили в финале Российской национальной премии "Студент года". Фото: архив колледжа.

Победу в номинации «Патриотическое объединение года» присудили студенческому коллективу ИРКПО "Ожившая память". Фото: архив колледжа.

Знаю, что нам удается воспитывать поколение настоящих патриотов и победителей. В декабре 2022-го наши студенты стали победителями финала Российской национальной премии «Студент года», который завершил свою работу в Москве в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой ход», в двух номинациях - «Патриотическое объединение года» (студенческий коллектив «Ожившая память») и «Студенческий клуб года» (клуб ИРКПО «Говори и оглашай»).

- Какие приоритеты и новые направления появились на современном этапе развития колледжа?

- Большая часть приоритетов, определенных всей 85-летней историей, опытом коллектива, его традициями и общими целями, остаются прежними. Воспитательная работа в истории ИРКПО никогда не прерывалась, велась параллельно получению базовых знаний.

Хореографический ансамбль «Зареница». Фото: архив колледжа.

Хореографический ансамбль «Зареница». Фото: архив колледжа.

Это связано с нашей главной миссией. Мы должны не только подготовить профессиональных преподавателей, но и направить к детям сформированных, сильных, ответственных педагогов, которые будут служить примером и определять моральные и нравственные качества будущих поколений россиян. Для этого в ИРКПО создана система воспитательной работы, ежегодно формируются воспитательные планы, действует система кураторства, наставничества, развивается студенческое самоуправление, проходит множество традиционных, интересных и содержательных мероприятий.

- Есть ли у студентов возможность проверить и повысить свою профессиональную подготовку?

Финалисты конкурса Российской национальной премии "Студент года - 2022". Фото: архив колледжа.

- Да, в течение всего срока обучения студенты могут повысить свою профессиональную подготовку, будь то ежегодные студенческие конференции, ежегодные практики в базовых учреждениях. Лучшие получают дипломы и признание во время ежегодных балов «Формула успеха». А с этого года практически все выпускники имеют возможность оценить качество собственной подготовки, участвуя в демонстрационных экзаменах, получая дополнительные конкурентные преимущества при дальнейшем трудоустройстве.

Выпускники ИРКПО. Фото: архив колледжа.

Наши выпускники пользуются особым спросом на региональном рынке трудовых ресурсов системы образования. Практикоориентированность - это одно из конкурентных преимуществ выпускников ИРКПО.

- Одно из главных требований, предъявляемых системе профессионального образования, - качество подготовки будущих педагогов. Есть какие-то свои, наработанные опытным путем, особенности в ИРКПО?

Студенты Иркутского регионального колледжа педагогического образования стали победителями финала Российской национальной премии "Студент года", который завершил свою работу в Москве. Фото: архив колледжа.

Лучшим в номинации «Студенческий клуб года» стал клуб ИРКПО «Говори и оглашай». Фото: архив колледжа.

- Начиная с 2017 года, ИРКПО - непременный участник регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Наши студенты ежегодно входят в число призеров, завоевывая золотые, серебряные и бронзовые медали в пяти педагогических компетенциях. В 2022 году мы принимали у себя около 200 победителей региональных чемпионатов. Наши ребята завоевали 10 медалей в региональном этапе «Молодые профессионалы». От представителей 78 российских регионов получили огромное количество благодарных отзывов и новый опыт.

- Современные требования к подготовке кадров тесно связаны с развитием материально-технической базы. Чего удалось добиться в последние годы?

Алина Шульгина стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». Фото: архив колледжа.

В Иркутской области мы были первыми, кому удалось создать «точки роста» для подготовки современных педагогов, ориентированных на обучение в цифровом пространстве. Мы выиграли федеральный грант, который помог оборудовать пять мастерских на отделениях преподавания в начальных классах, дошкольного образования, преподавания музыки, физкультуры и отделении специального дошкольного образования. Мастерские оснащены новейшей материально-технической базой - цифровыми технологиями, компьютерной техникой и программным обеспечением, которую в связи с меняющимися потребностями мы ежегодно обновляем, докупаем необходимое новое дорогостоящее оборудование.

- Ваши пожелания всем жителям Иркутской области в наступающем 2023 году...

Галина Кудрявцева, директор ИРКПО, депутат Законодательного Собрания Иркутской области. Фото: архив колледжа.

Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Новым 2023 годом и Рождеством! 2022-й уходит в историю. Каждый уходящий год оставляет за собой реализованные проекты, новые сотрудничества и приятные моменты. Он наполнил нас жизненной мудростью и силой. Мы запомним его надолго, возможно, навсегда, ведь этот год принес нам серьезные испытания, перестроил наши планы, изменил привычный ритм жизни. 2022 год многому нас научил, сделал мудрее, заставил открыть дополнительные резервы наших сил и возможностей.

Старейшая кузница педагогических кадров Приангарья отмечает 85-летие! Фото: архив колледжа.

Несомненно, радует наша совместная работа, работа с профессионалами - это ценный опыт, что является залогом успеха в любом деле. Наше сотрудничество позволило преодолеть многие трудности и сохранить стабильность и надежность отношений. Так пусть же в этот Новый год перед вами откроются новые возможности, покорятся новые вершины. Пусть каждый ваш шаг, каждое движение ведет вас только к лучшему. Пусть трудности обходят вас стороной, а удача помогает во всех начинаниях.

Пусть волшебный праздник, начавшийся в новогоднюю ночь, продлится как можно дольше. Пусть он принесет с собой радость, мир и согласие.

Здоровья, счастья, успехов вам и вашим близким!

Галина Кудрявцева, директор ИРКПО, депутат Законодательного Собрания Иркутской области.