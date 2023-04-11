Не поделили электромобиль. Иркутянин устроил поджог иномарки Nissan Leaf своей бывшей жены

Сам пойти на преступление экс-сожитель не решился, попросил об этом товарища Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Разошлись как в море корабли, а вот задачу с разделом имущества «по любви» решить не смогли. Судя по всему, сложившимся положением вещей был больше недоволен бывший возлюбленный. Именно он в прошлом месяце устроил поджог автомобиля своей гражданской жены. При этом сам пачкать руки, 51-летний иркутянин не решился, попросил об этом знакомого.

Последний также перенаправил эту просьбу. В итоге на дело пошел ранее уже судимый за подобное преступление 25-летний сибиряк. Он все сделал, как его просили, и скрылся. Nissan Leaf экс-сожительницы загорелся в середине марта.

- В дежурную часть ОП № 1 МУ МВД России «Иркутское» поступило заявление от 35-летней жительницы Свердловского округа, которая рассказала, что ее автомобиль сгорел при неизвестных обстоятельствах, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Во время выяснения всех обстоятельств, полицейские узнали, что причиной пожара стал именно поджог.

- Возбуждено уголовное дело, - констатируют в региональном министерстве внутренних дел. – Причастность бывшего сожителя потерпевшей установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Напомним, что в Иркутске накануне было возбуждено уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на семилетнего мальчика. Ребенок получил рваные раны лица и тела, и страшный испуг. Сейчас он находится в Ивано-Матренинской детской больнице, за его состоянием следят медики.

Следователи же выясняют все обстоятельства, которые привели к данному инциденту. Проверку организовала и прокуратура региона, а в администрации города произошедшее взяли на особый контроль, пообещав, что вся необходимая помощь семье будет оказана. Корреспондент КП-Иркутск побывала на месте происшествия и поговорила со свидетелями, которые и помогли оттащить разъяренных псов от школьника - подробности.

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