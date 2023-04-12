Стало известно, что ремонт дороги на улице Братской в Иркутске начнется в апреле Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Старт работ на улице Братской запланирован на апрель текущего года, а завершить их планируют в сентябре. Стоимость заключенного контракта - 89,6 млн рублей. Средства выделены из городского и областного бюджетов. Об этом сообщают в пресс-службе Думы Иркутска.

- Улица Братская - магистраль с плотным, интенсивным движением, потому должна быть максимально безопасна, - пояснил депутат Алексей Распутин.

В ближайшее время на улице Братской поменяют асфальт, приведут в порядок тротуары, светофоры, остановки и уличное освещение.

Кто-то после прощания сжигает мосты, а кто-то - автомобили. Так поступил 51-летний житель Иркутска, устроив поджог машины своей бывшей жены. Бывшие сожители не смогли решить задачу с разделом имущества. Судя по всему, сложившимся положением вещей был больше недоволен бывший возлюбленный. Именно он устроил поджог автомобиля своей гражданской жены. При этом сам пачкать руки, 51-летний иркутянин не решился, попросил об этом знакомого. Последний также перенаправил эту просьбу. В итоге на дело пошел ранее уже судимый за подобное преступление 25-летний сибиряк.

И напоследок приятные новости - Артем Селиверстов - ученик одиннадцатого класса центра образования № 47 Иркутска стал одним из 12 победителей всероссийской телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

- В заключительный этап олимпиады проходили три школьника из нашего региона. Все они – победители областного этапа, - говорят в правительстве.

В этот раз тема финала передачи была приурочена к Году педагога и наставника.

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