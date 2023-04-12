«У него взрывчатка»: служебная собака Ирон указала на опасного пассажира на вокзале в Улан-Удэ

Служебная собака Ирон отлично несет свою службу. Фото: Пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

Обычный обход привокзальной площади транспортными полицейскими в Улан-Удэ накануне закончился задержанием нетрезвого 35-летнего мужчины. Нет, причинами его остановки послужило не его буйное поведение на вокзале.

- У него есть взрывчатка, - указала особым способом своему кинологу служебная собака Ирон.

Мужчину проводили на досмотр. Что сказать, нюх животное не подвел. В рюкзаке у задержанного нашли бумажную коробку с надписью «Дымный порох охотничий». Внутри находилось сыпучее вещество черного цвета действительно похожее на порох.

- Я в гараже нашел, у своего деда на участке, - признался сибиряк. – Ну да, решил оставить себе. Разрешения на хранения таких находок у меня нет.

Изъятое отправили в лабораторию. Проведенная экспертиза показала, что в коробке и правда взрывчатое вещество.

- Это был черный дымный порох промышленно изготовления общим весом 418,4 грамм, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. – Этот порошок является взрывчатым веществом метательного действия, пригодный для снаряжения патронов для гладкоствольных охотничьих ружей и производства взрыва при горении в замкнутой прочной оболочке.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Улан-удэнцу грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей. Кроме того, он уже привлечен к административной ответственности за появление пьяным в общественном месте.

Расследование дела продолжается, на его время сибиряка отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, в Иркутске накануне было возбуждено уголовное дело за поджог иномарки. 51-летний мужчина и 35-летняя женщина решили, что жить больше вместе не будут, а вот поделить имущество так, чтобы это устраивало обоих, не смогли. Больше всего недоволен остался экс-возлюбленный. Он решил поджечь электромобиль, принадлежавший иркутянке, но сам на дело не пошел. Как он устроил преступление и - подробности здесь.

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