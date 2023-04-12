Залез в окно и зарезал: мужчина убил 17-летнюю знакомую после ссоры в Забайкалье

Ранее мужчина уже был судим. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

33-летний житель села Нижний Калгукан в Забайкалье предстанет перед судом по обвинению в убийстве 17-летней девушки.

По версии следствия, все произошло 15 февраля этого года. Мужчина решил выяснить отношения со своей знакомой. Ночью он проник в ее дом через окно. Между ними завязалась ссора, в ходе которой забайкалец дважды ударил девушку ножом. От полученных ранений она сразу же скончалась, а нападавший поспешил покинуть место преступления. Однако, долго скрываться ему не удалось. Через несколько часов после совершения преступления мужчину задержали сотрудники полиции.

- Следователи собрали доказательственную базу, было проведено несколько судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Согласно ее выводам, обвиняемый признан способным отдавать отчет своим действиям, - рассказали в СУ СК по Забайкальскому краю.

Ранее мужчина уже был судим. За вновь совершенное преступление мужчине грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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