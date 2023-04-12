Практически не могла ходить: в Бурятии нейрохирурги спасли пенсионерку, которая едва передвигалась Фото: Иван МАКЕЕВ

В Бурятии в БСМП им. В.В. Ангапова обратилась пенсионерка. Она пожаловалась, что ее мучает боль в поясничном отделе, а также чувствуется слабость в ногах. Боль была настолько серьезной, что пожилая женщина практически не могла ходить и очень часто падала. Об этом рассказали в социальных сетях медучреждения.

- И.о. заведующего отделением нейрохирургии Булат Дамбаев счел ситуацию критической. У пенсионерки серьезно нарастал неврологический дефицит. Медики диагностировали у нее дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника, предложили оперативное вмешательство.

Как итог, женщине провели серьезную операцию, установив ей межтеловый кейдж. Работа врачей не прошла даром - уже в этот же день к вечеру пациентка рассказала, что боль поутихла.

Хирургам пришлось прибегнуть к операции "золотого стандарта", она потребовала немалых практических навыков. В БСМП отметили, что женщина смогла встать на ноги уже на следующий день.

-Это врачи вдохновили меня на поправку, спасибо им" - сказала женщина.

В медучреждении добавили, что каких-либо осложнений у женщины нет, она готовится к выписке.