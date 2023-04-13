Участники автопробега из Москвы во Владивосток побывали в иркутской «Слате»

Фото: ООО "Маяк".

Участники автопробега записали видеорепортаж, в котором отметили, что проехали 5,2 тыс. км, побывали в восьми областях, трех республиках и одном крае. Во время пробега водители заезжают в города, где рассказывают о работе торговых сетей и бизнесах X5.

Компания X5 Group, знакомая иркутянам по «Пятёрочкам» проводит автопробег, символизирующий выход компании на Дальний Восток и открытие первых «магазинов у дома» в регионе. Одна из остановок водителей-участников автопробега состоялась в Иркутске, в городе водители посетили один из супермаркетов торговой сети "Слата", которая является стратегическим партнером X5 и рассказали о формате и устройстве работы магазинов.

Как рассказал один из участников автопробега, ГК «Слата» управляет одноименными магазинами, а также сетью дискаунтеров «ХлебСоль» в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия. Торговые сети продолжают работать под своими брендами с сохранением операционных процессов, при этом часть процессов интегрированы с Х5.

Фото: ООО "Маяк".

Директор супермаркета «Слата» сообщила, что помимо огромного ассортимента в сети еще есть свое собственное производство: хлеб, фастфуд, салаты и горячие блюда. Как подчеркнул участник автопробега, вдали от дома очень хочется домашней еды. В магазине мужчина отведал свежеиспеченных блинчиков, которые являются самым продаваемым товаром в сети, а их вкус неповторим — за это их так любят иркутяне.

В общей сложности автопробег из Москвы до Владивостока займет более 9 тыс. км. Отчетные ролики от водителей продолжат появляться на официальной странице Х5 Group во «Вконтакте».