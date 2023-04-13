Тайна "кровавых" ручьев в Бурятии разгадана

Жителей села в Бурятии напугали «кровавые» ручьи. Фото: "Мухоршибирь-инфо.24/7".

В марте из-под земли стали бить «кровавые» ручьи в небольшом селе Мухоршибирь, что в Бурятии. Такие картины напоминали сцены из фильмов ужасов и, конечно, перепугали людей. Лужи ярко-красного цвета появились в районе двух домов по улице Ленина. Местные жители не на шутку встревожились. На место выехала местная администрация, ее сотрудники пытались найти причину проблемы, но безуспешно. После этого они обратились к специалистам в Бурприроднадзор. Ведомство обследовало земельные участки. А недавно на их официальном сайте появились результаты проверки.

- Аккредитованной лабораторией отобраны образцы талых вод с жидкостью красного цвета для проведения испытаний и определения концентрации загрязняющих веществ, - рассказали в Бурприроднадзоре. - Измерения проб проводились по следующим показателям: аммиаку, железу, нитритам, хлоридам, водородному показателю PH. Выявлено небольшое превышение по железу, нитритам, аммиаку. Остальные показатели химических веществ в пределах допустимых норм.

Эксперты-химики утверждают, что в воду попали соединения от сельскохозяйственной и прочей деятельности человека (возможно, удобрения). Кстати, красные ручьи больше не появлялись в селе. Но, несмотря на это, Бурприроднадзор продолжит наблюдать за ситуацией.

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