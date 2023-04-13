Настоящее будущее от ИНК: художники переосмыслили современное производство

Арт-объект «Единство действия», иркутского скульптора Григория Свердлова. Фото: пресс-служба ИНК.

Идея создания экспозиции принадлежит иркутскому художнику Игорю Смирнову. Он же автор большинства работ. Выставка призвана вдохновить всех, кто ее посетит, на действие и свершения. Поверить в себя и в наше время. Показать, что уже сегодня будущее становиться настоящим. И как бы футуристично не выглядели масштабные проекты и грандиозные стройки, все они созданы руками обычных людей, наших соседей, друзей, прохожих. Организатором уникального арт-проекта выступает Иркутская нефтяная компания.

По словам Алины Свердловой-Александровой, куратора галереи В. Бронштейна, авторы проекта показывают естественную связь между двумя мирами – технологичным и повседневным.

- Все, что делает компания ИНК, все проекты, огромнейшие стройки, масштабы, колоссальная работа - все это действительно поражает. В этом не просто красота, а что-то невообразимое, как будто попадаешь в фантастический мир будущего. Абсолютно другая реальность, которая уже сейчас находится рядом с нами. И самое поразительное, что эту реальность создают обычные люди своими руками. Будущее, которое мы представляем в своих фантазиях, футуризм, который видим в фильмах, фантастические стройки, глобальные проекты, они уже здесь и сейчас. Нужно просто окинуть взором и понять, что ты к этому тоже причастен, будущее уже у тебя на пороге. Хотелось поймать именно этот момент, показать, что человек может все.

В диджитал-работах Игоря Смирнова зашифрованы огромные механизмы, трубы и производственные процессы. Фото: пресс-служба ИНК

На подготовку экспозиции ушло более года. Для реализации задуманного, «художественный десант» высаживался на объекты ИНК. Первая командировка состоялась в августе прошлого года. Посетили месторождения и стройплощадку Иркутского завода полимеров. Вторая поездка состоялась осенью и призвана была помочь художникам познакомиться с «кухней» рабочего человека. В прямом и переносном смысле. Показать бытовые аспекты масштабных строек.

Художники показали бытовую жизнь на масштабной стройке. Фото: пресс-служба ИНК.

Игорь Смирнов, автор диджитал-произведений и абстрактных цифровых полотен, создавал их на основе сделанных фотографий и уже при помощи компьютерной графики, в частности эффекта отражения, дорабатывал почти до неузнаваемости. В работах художника зашифрованы огромные механизмы, трубы, производственные процессы и прочее. А в бытовых натюрмортах автора – зарисовки из жизни простых людей, работающих на стройке: прачечная, завтрак в столовой, рабочий стол.

Вот как сам художник описывает свои впечатления от посещения объектов ИНК.

- Жизнь там совершенно не похожа на жизнь в большом городе, где каждый сам по себе. На объекте чувствуется общность, уникальный микроклимат. Там возрождён какой-то особый дух, люди не просто работают, у них есть понимание и уверенность, в том что они - коллектив, делают интересную и нужную работу, к ним честное отношение. Многие работники даже признавались, что ездят на вахту как на праздник. В городе им скучно, а настоящая полноценная жизнь у них именно там, на объекте. Очень располагающая атмосфера. Для человека труда созданы все бытовые условия, где помыться, поесть, отдохнуть. В том числе прекрасный тренажёрный зал. Очень понравилось, вдохновило. Мной было отснято огромное количество материала.

Бытовые натюрморты отражают повседневную жизнь простого рабочего. Фото: Кирилл Конин.

Игорь Смирнов - автор большинства работ. Фото: Кирилл Конин.

Одним из центровых арт-объектов экспозиции стала уникальная инсталляция из 22 портретов «Каждый день» Надежды Гомзяковой, художника-портретиста из Усть-Кута. Эта первая выставка автора в Иркутске. Инсталляция Надежды демонстрирует сборный образ современника. За основу взяты фотографии реальных работников Иркутской нефтяной компании.

Надежда Гомзякова на фоне своей инсталляции «Каждый день». Фото: Кирилл Конин.

Инсталляция Надежды Гомзяковой «Каждый день» состоит из 22 портретов работников ИНК. Фото: Кирилл Конин.

- Портреты созданы на основе фотографий и собраны в один арт-объект. Основной посыл, чтобы человек смотрел на эту работу и мог узнать в каждом портрете себя, свои эмоции. После поездки на месторождения работать было просто и легко. Возникло внутреннее ощущение, что я лично и близко знаю каждого человека, портрет которого писала, - поясняет Надежда Гомзякова. - Живопись в данном случае объединяет образ обычного человека и искусства. Красота есть в каждом и именно эту красоту хотелось подчеркнуть.

Григорий Свердлов, иркутский скульптор, специально создал для выставки арт-объект «Единство действия» - кольцо, которое показывает цикличность мира. Нет начала и конца, а есть некий портал в будущее, через который уже сейчас можно в это будущее заглянуть.

Арт-объект Григория Свердлова «Единство действия» показывает цикличность мира. Фото: Кирилл Конин

Но и это ещё не все, чем организаторы выставки готовы удивить посетителей. Одна из зон галереи оборудована проектором, для показа футуристически-реалистического видео-арта от Юрия Дорохина, известного Иркутского режиссёра.

- Выставка будет интересна всем, каждый найдёт и увидит что-то своё. Произведения очень разнообразные. И что особенно интересно, мы впервые в таком формате экспозиции совместили как диджитал, абсолютно абстрактный футуристический, так и бытовой натюрморт. Это очень сложная задача, с которой художники прекрасно справились, - резюмирует Алина Свердлова-Александрова.

Познакомиться с современным производственным реализмом, не обезличенным и сухим, а наоборот, индивидуализированным, прекрасным, близким и понятным для каждого, можно будет до 9 мая включительно. Вход свободный.