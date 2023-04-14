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Общество14 апреля 2023 9:01

Варвара Щербакова и Денис Клявер рассказали об участии в третьем выпуске шоу «ОКнутые люди» в Одноклассниках, про секреты успеха и свои увлечения

Звездам предстояло узнать, есть ли среди участников мастер игры на барабанах, метатель ножей, воздушный гимнаст
Источник:kp.ru
28 марта в Одноклассниках вышел первый выпуск собственного шоу о хобби — «ОКнутые люди»

28 марта в Одноклассниках вышел первый выпуск собственного шоу о хобби — «ОКнутые люди»

28 марта в Одноклассниках вышел первый выпуск собственного шоу о хобби — «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым. В третьей серии за победу боролись команды Антона Шастуна и Дениса Клявера против Варвары Щербаковой и Павла Комарова. Звездам предстояло узнать, есть ли среди участников мастер игры на барабанах, метатель ножей, воздушный гимнаст или гончарный ремесленник. Проверить свою интуицию и угадать хобби героев третьей серии можно в группе шоу «ОКнутые люди».

Сегодня мы пообщались с Денисом Клявером, который поделился своим представлением о роли таланта на пути к успеху и своими увлечениями в детстве. Варвара Щербакова рассказала, как ее увлечение переросло в дело жизни и в каком хобби она бы хотела себя попробовать.

28 марта в Одноклассниках вышел первый выпуск собственного шоу о хобби — «ОКнутые люди»

28 марта в Одноклассниках вышел первый выпуск собственного шоу о хобби — «ОКнутые люди»

Звездам предстояло узнать, есть ли среди участников мастер игры на барабанах, метатель ножей

Звездам предстояло узнать, есть ли среди участников мастер игры на барабанах, метатель ножей

Варвара Щербакова рассказала, как ее увлечение переросло в дело жизни

Варвара Щербакова рассказала, как ее увлечение переросло в дело жизни

Денис Клявер, певец, музыкант, бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоём» про свои хобби и секрет успеха:

Когда я был маленьким, мне было интересно всё – потому что я увлекающийся человек. Я попробовал многие виды спорта, коллекционировал марки, календарики, монетки. Единственное, обычно моего интереса хватало ненадолго – недели на две-три.

Что касается успеха, думаю, что талант играет лишь частичную роль. Сочетание амбиций, таланта и трудолюбия — вот в чем секрет. А если в человеке 90% таланта и только 10% трудолюбия, пробиться будет очень сложно.

Ну и, конечно, важно любить то, что ты делаешь. Всё, что я делаю, например, идёт от души. Я счастлив, что могу заниматься тем, что люблю. Любое успешное дело – это хобби, которое в итоге становится профессией.

Проверить свою интуицию и угадать хобби героев третьей серии можно в группе шоу

Проверить свою интуицию и угадать хобби героев третьей серии можно в группе шоу

Варвара Щербакова, стендап-комик, участница проектов «Открытый микрофон», «Женский стендап», шоу «Игра».

В детстве я занималась балетом, вокалом, а ещё ходила в музыкальную школу, на карате и в театральную студию. Потом начала играть в КВН, и это стало моим главным увлечением.

Если говорить про новые хобби, то я бы попробовала танцы на пилоне. Кажется, что это очень прикольно, но мне пока что для пилона не хватает времени и силы рук.

Общество: ВОПРОС ДНЯ