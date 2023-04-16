Что произошло в Иркутске в ночь на 16 апреля: последние новости

ЧП произошло из-за нарушения эксплуатации газового оборудования. Фото: ГУ МСЧ Иркутской области.

В 10-м микрорайоне Ангарска произошел хлопок газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Сообщение о происшествии поступило 15 апреля, в 11.50. В результате случившегося в квартире выбило окна, несущие конструкции здания не повреждены. К счастью, обошлось без раненых и жертв. Из дома самостоятельно эвакуировалось восемь человек.

В МЧС рассказали, что в квартире проводились ремонтные работы и там никто не проживал. Хлопок произошел тогда, когда в помещение зашел хозяин квартиры и включил свет. Мужчина не пострадал. По предварительной версии, ЧП произошло из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.

Тем временем, Иркутскую область накрыл снежный циклон. Непогода пришла в регион в субботу, 15 апреля. Обильные снегопады были зафиксированы в Усть-Илимском, Тайшетском и Чунском районах. Синоптики прогнозируют, что днем 16 апреля в области местами по области также пройдет небольшой снег. Порывы ветра будут достигать до 14 м/c, а столбики термометров днем поднимутся до +1+6 градусов.

А в это время 59-летнего водителя грузового автомобиля осудят за гибель рабочего в Бодайбо. Мужчина работал водителем карьерного самосвала на горно-обогатительном комбинате. 5 февраля этого года, находясь за рулем автомобиля и осуществляя разворот, он допустил наезд на рабочего. В результате от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Следователи СК по Иркутской области завершили расследование уголовного дела. За смерть по неосторожности водителю грозит до двух лет лишения свободы.

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