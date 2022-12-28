31 декабря почта будет работать по сокращенному графику – отделения закроются на час раньше. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Забрать посылки, получить выплаты, а кому-то - письма, журналы и газеты. Режим работы почты в Иркутске в новогодние праздники 2023 волнует всех, кому нужно зайти в отделение.

Режим работы почты в Иркутске в новогодние праздники 2023

Хоть 31 декабря и праздник, свои посылки и письма иркутяне все же в этот день смогут получить. Правда, почта будет работать по сокращенному графику – отделения закроются на час раньше. Отдохнуть почтальоны смогут 1, 2 и 7 января, в эти дни иркутянам не принесут письма, журналы и газеты. А вот пенсии и пособия получат по заранее согласованному графику с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ. В остальные дни отделения будут работать по обычному графику. Актуальный режим работы почты в Иркутске в новогодние праздники 2023 можно будет уточнить на сайте учреждения.

Ранее мы уже публиковали график выдачи пенсий в праздничные дни. Он, кстати, в нашем городе не изменится. Поэтому о том, каким будет режим работы почты в Иркутске в новогодние праздники 2023, можно не волноваться. Всем все доставят в срок.

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