Как работают торговые центры в Иркутске в новогодние праздники 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Покупка подарков - неизменная составляющая новогодних праздников. Кто-то пытается успеть до боя курантов, а кто-то, напротив, ждет, что в первых числах января начнутся скидки и можно будет приобрести сувениры и не только со скидкой. Рассказываем, как работают торговые центры в Иркутске в новогодние праздники 2023.

Как работают торговые центры в Иркутске в новогодние праздники 2023

Если намерены положить подарки под елку – откладывать покупку на последний момент не стоит. Продавцы тоже хотят успеть домой до полуночи, поэтому в субботу 31 декабря многие магазины намерены закрыться на час раньше. Так, крупные торговые центры Иркутска преимущественно будут открыты в субботу 31 декабря до 20.00, а продуктовые магазины в них – чуть дольше, до 22.00. В частности, до 10 вечера можно будет купить продукты в ТЦ «Бум» и «Карамель», в гипермаркете «Окей» в ТЦ «ЯркоМолл». Также до 22.00 будут открыты супермаркеты «Слата». Вопрос – стоит ли докупать зеленый горошек или мандарины в столь поздний час? Рискуешь еще и на такси потратиться.

1 января бежать в магазин спросонья не стоит. Большинство торговых центров планируют распахнуть свои двери ближе к обеду. Например, с 12.00 будет работать «Сильвермолл». Сеть Fixprice обозначила на своем официальном сайте, что 31 декабря магазины открыты до 20.00 или в режиме работы ТЦ, где расположен магазин, а 1 января часть отделов будут закрыты, некоторые же ждут покупателей после 12.00. Также начиная с полудня и до 22.00 1 января можно будет пополнить продуктовые запасы в «Слате». Магазины ювелирных изделий тоже работают в праздники по особому графику, который лучше уточнять.

Исходя из того, как работают торговые центры в Иркутске в новогодние праздники 2023, можно решить, когда удобнее идти за продуктами и подарками. Совершая праздничные покупки, психологи советуют не поддаваться эмоциям и придерживаться правил рационального шопинга: определить сумму, которую Вы готовы потратить, и не превышать ее, придерживаться списка покупок, не реагировать на надписи вроде «два по цене одного», покупать на распродажах только то, что уже планировали, и не торопиться - по возможности сравнить цены на аналогичные товары в разных магазинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как работают поликлиники в новогодние праздники в Иркутске 2023 (подробности)

График выдачи пенсии в Иркутске за январь 2023: кому выплатят досрочно (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.