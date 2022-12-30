Как будут ходить электрички и междугородние автобусы в Новый год в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы транспортный вопрос не застал врасплох, способы передвижения 31 декабря и 1 января лучше предусмотреть заранее. Расписание движения автобусов, трамваев и троллейбусов в Иркутске, кстати, уже известно. А что насчет междугородних поездок?

Междугородние рейсы 31 декабря и 1 января вносят коррективы в свою работу. В частности, изменится график выхода автобусов № 372 и 375 по маршруту «Ангарск – Иркутск» и обратно. Последний автобус № 372 от остановки «Баргузин» в Ангарске до «Пионера» в Иркутске 31 декабря выйдет в рейс в 18:25, хотя обычно работает до 21.00. Из Иркутска в Ангарск можно будет уехать последним автобусом с ж/д вокзала в 20.15.1 и 2 января транспорт начнет движение с 10 часов утра, а не в привычные 6 утра.

Расписание междугородних автобусов по другим маршрутам лучше узнавать в справочной автовокзала Иркутска. Нужно обратить внимание, что будут изменения в движении автобусов 31 декабря и 1 января, также может оказаться затруднительно купить билеты в последний момент.

Электрички 31 декабря будут ходить до позднего вечера. Например, судя по расписанию по маршруту «Иркутск Пассажирский – Черемхово» состав отправится в 20.23 и прибудет на конечную станцию в 23.10 – останется немного времени, чтобы добежать до новогоднего стола. Также известно, что в январские праздничные дни увеличат состав пригородных поездов. Пассажирам советуют быть внимательными и проверять расписание перед каждой поездкой.

Авиакомпании, несмотря на новогодние праздники, ночные рейсы не отменяют. Например, у тех, кто летит из Москвы в Иркутск, есть возможность встретить праздник «под облаками» - один из рейсов вылетает из столицы 31 декабря в 21.15 и прилетает в Иркутск в 08.20 1 января. На него – самая низкая цена. И это не единственный вариант того, что под бой курантов будешь в обществе пассажиров и экипажа лайнера – есть рейсы, которые прибудут в наш город из Москвы 02.35 и 05.50 1 января.

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