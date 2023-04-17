Одну из самых загруженных сибирских трасс продолжают ремонтировать за счет средств «Платона»

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В 2022 году в Иркутской области привели к нормативам 80 км федеральных дорог и три мостовых сооружения. Основной объем работ пришелся на трассу Р-255 «Сибирь». Всего в 2022-м в регионе к нормативам приведено более 750 тыс. кв метров дорожного покрытия, в том числе за счет средств, поступающих от госсистемы «Платон», восстановлено 26 барьерного и восемь километров пешеходного ограждения, освещено около девяти километров трасс, обустроено 12 автобусных остановок и 14 км тротуара.

Государственная система «Платон» - один из крупных источников финансирования Федерального дорожного фонда для ускорения ремонта федеральных дорог и мостов. На сегодняшний день грузоперевозчики внесли в систему более 220 млрд рублей. За 7 лет работы с помощью средств от системы «Платон» построено и отремонтировано более 130 мостов и 3,3 тыс. км дорог, включая расширение с двух до четырех полос 600 км федеральных дорог. В 2022 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 39,7 млрд рублей. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 км автомобильных дорог в российских регионах.

В минувшем сезоне дорожники завершили капитальный ремонт участка 1714 – 1724-й км автодороги Р-255 «Сибирь» в Аларском районе. На 10 километрах восстановили изношенное покрытие общей площадью более 100 тыс. кв метров. Также заменили слабые грунты в основании дорожной одежды, укрепили откосы и кюветы. При обустройстве дороги смонтировали более семи километров металлического барьерного ограждения и устроили 1,5 км линии электроосвещения. На год раньше запланированного срока завершен ремонт участка 1301 – 1323-й км.

Годом ранее в Слюдянке Иркутской области завершена реконструкция моста через реку Малая Похабиха на 107-м км трассы Р-258 «Байкал». В ходе масштабных работ проезжая часть расширена до 1,5 метра, грузоподъемность сооружения увеличена до 11,5 тонны на ось.

На трассе А-333 в Бурятии приведены в порядок мосты через реки Шабартайка и Зун-Мурэн, а также над ручьем на 100-м км. Начата реконструкция моста через реку Переемная на 225-м км Р-258 «Байкал», ввод в эксплуатацию которого намечен на 2023 год. Также были отремонтированы мосты через реки Тарма и Паниха. При этом последний, расположенный в черте Усть-Кута на 563-м км трассы «Вилюй», сдан в эксплуатацию на год раньше запланированного срока.

Благодаря собираемым «Платоном» статистическим данным, средства, поступающие от госсистемы в Федеральный дорожный фонд, могут быть направлены именно на те объекты транспортной инфраструктуры, которым капитальный ремонт необходим в первую очередь. Согласно рейтингу, формируемому на основе юридически значимых данных госсистемы «Платон», Р-255 «Сибирь» - одна из самых загруженных дорог среди всех федеральных трасс. Информация о загруженности трасс позволяет Росавтодору более точно планировать ремонт и расширение дорог.

Госсистема «Платон» обеспечила дополнительное финансирование строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, а также сбор фактической статистики и роста прозрачности рынка грузоперевозок. Сегодня к ней подключилось более 777 тысяч перевозчиков и компаний - владельцев 1,7 млн грузовиков. Как рассказал руководитель Сибирского филиала компании-оператора «Платона» «РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС)» Денис Крылов, в системе зарегистрировалось абсолютное большинство сибирских предпринимателей и логистических компаний, работающих на федеральных трассах. Лидеры по регистрации - Красноярский край (21 тыс. грузовиков) и Новосибирская область (19 тыс.), Иркутская область (17 тыс.), Алтайский край (15 тыс.) и Омская область (13 тыс.).

Система «Платон» - единственный источник достоверной информации о рынке автомобильных грузоперевозок. Юридически значимые данные, поступающие с 500 рамок и 122 специальных автомобилей контроля, бортовых устройств и маршрутных карт, позволяют анализировать целый ряд параметров - от фактической структуры рынка до интенсивности грузоперевозок по дням недели и определения самых загруженных федеральных трасс, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

По мнению главного аналитика ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрея Ионина, данные, собираемые системой «Платон», и цифровые решения, в нее заложенные, позволяют выстроить целую систему потребительски и государственно ценных сервисов. Например, данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платона», позволяют видеть объективную картину движения грузов и тем самым реальную экономическую ситуацию в регионе.