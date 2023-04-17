Как обновили сквер Гидростроителей и что здесь появится в этом году

Узор тротуарной плитки символизирует волны. Фото: архив компании

Уникальные кадры строительства Иркутской ГЭС и историческая хроника жизни областного центра тех времен, воспоминания ветеранов предприятия, мнения специалистов и местных жителей и, самое интересное, планы по дальнейшему развитию территории - все это собрано в очередном выпуске программы «Энергия преобразований». Он посвящен скверу Гидростроителей, который открылся после благоустройства в конце прошлого года. Из красивой, но запущенной территории на берегу Иркутского водохранилища он превратился в современное общественное пространство площадью 10 тысяч квадратных метров, где приятно гулять как сотрудникам энергопредприятия, так и местным жителям.

Ведущий программы Герман Струглин встретился с командой архитекторов, представителями администрации Иркутска и руководства Иркутской ГЭС, чтобы узнать подробности, как изменился сквер, что в нем появилось интересного и каких изменений ждать в скором будущем.

- Когда я сюда приехала в 1956 году, грязь такая стояла, у меня ног в босоножках не видно было, пока дошла, - вспоминает Галина Колобова, ветеран Иркутской ГЭС. - Тогда Ангара еще текла по той стороне, плотина только строилась.

В 2022 году завершился лишь первый этап работ, скоро начнется второй. Фото: архив компании

- В том сквере мы после работы гуляли, здесь собирались любители шахмат, свадьбы приезжали, - это уже воспоминания ветерана иркутской ГЭС Анатолия Слюнкова о сквере Гидростроителей в советские времена. - Лавочки стояли, клумбы цвели… идешь на работу или с работы - красиво!

По замыслу архитектора-градостроителя Татьяны Даниловой в оформлении пространства использовано два мотива - вода и энергия, которыми и живет Иркутск. Если присмотреться, то узор тротуарной плитки символизирует волны, а энергией дышат декоративные панно со светильниками, выполненные по индивидуальному дизайну.

Работы по обновлению сквера Гидростроителей проводились по инициативе и на средства компании Эн+. Необходимость развития инфраструктуры и благоустройства городов, а также создания комфортных условий для жизни горожан еще на этапе образования Эн+ обозначил основатель компании Олег Дерипаска.

Общая стоимость проекта составит 120 миллионов рублей. В 2022 году завершился лишь первый этап работ, скоро начнется второй. Сквер станет хорошим подарком для всех жителей города, ведь здесь появится фонтан, символизирующий каскад ГЭС на Ангаре, качели и другие элементы дизайна. С развитием инфраструктурных проектов преображается весь берег водохранилища. Недавно недалеко от сквера появилась и детская площадка, построенная Эн+ и переданная в дар городу. Там же волонтеры компании обустраивают пешеходную экотропу, помогают общественникам высаживать деревья.

Посмотреть на обновленный сквер глазами его авторов, узнать, каким он станет, и предаться воспоминаниям вместе с ветеранами-гидростроителями можно уже в выпуске «Энергии преобразований».

С развитием инфраструктурных проектов преображается весь берег водохранилища. Фото: архив компании

Ранее «Энергия преобразований» рассказывала о судьбе Иркутского ипподрома, будущем Цесовской набережной и о развитии велосипедного сообщества.

С момента запуска проекта в сети размещено 12 выпусков программ, посмотреть которые можно по ссылке.