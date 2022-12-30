«Губернаторский дневник-2022»: 100 лучших школьников Приангарья получат награды за пятерки

Акцию проводят каждый год

Конечно же, в школу ходят не ради оценок, а за знаниями. Но как приятно видеть в дневнике пятерки! Для школьника - радость, для родителей - гордость. И для региона – большие перспективы. Ведь дети, как бы пафосно это не звучало, – наше будущее. Для отличников есть особая награда – дневник с автографом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В шестой раз некоммерческая организация «Иркутский фонд культуры», Иркутский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» в рамках конкурса социально-значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области», и правительством региона объявляет о начале акции «Губернаторский дневник - 2022».

Участвовать в акции просто. Если пятерки в дневнике за первые две четверти учебного года 2022-2023 уже выстроились стройными рядами, дело за малым: заполнить заявку, заверить у классного руководителя и директора школы подписью и печатью и отправить с 1 февраля до 25 апреля 2023 года по адресу: 664009, г. Иркутск, а/я 194. Также можно направить отсканированную копию заполненного бланка-заявки на электронную почту school.kp@phkp.ru. Не забудьте указать контактный телефон для обратной связи!

Важно! К заявке можно приложить сочинение на тему «Почему я люблю Иркутскую область» - условие это не обязательное, но оно увеличит шансы на победу.

Номинаций будет несколько: «Губернаторский дневник» - за общее количество пятерок, «Лучшее сочинение», «Точные науки» - за отличные оценки по математике и геометрии и «Гуманитарные науки» - за пятерки по русскому языку и литературе. Из всех заявок - а участвовать в акции могут все учащиеся 2-11 классов Иркутской области, из любых городов и деревень - выберут сто самых лучших. Все они будут приглашены на личную встречу с губернатором, а также получат призы и подарки от организаторов и партнеров акции.

Как подать заявку

Бланк заявки будет печататься в газете «Комсомольская правда» О датах сообщим дополнительно - следите за анонсами! Также бланк будет размещен и на сайте - irk.kp.ru.

О сроках

Подать заявку необходимо с 1 февраля 2023 до 25 апреля 2023 года. Дата подачи заявки определяется по дате отправления письма, указанной на почтовом штемпеле.

Итоги акции будут подведены до 15 мая 2023 года.

Награждение состоится до 31 мая 2023 года.