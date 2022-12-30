«Круче любых «Елок»: премьера иркутского новогоднего фильма - 31 декабря

Главную роль фильм «Маршрут Иркутск - Новый год» исполняет Сергей Степин

Что вы будете смотреть в новогоднюю ночь? Ну, помимо обращения президента?

Наверняка без «Иронии судьбы» не обойдется, ведь традиции есть традиции. Однако в этом декабре советский шедевр может получить неожиданную, но мощную конкуренцию. И нет, это вовсе не «Елки» - это кое-что получше: наш, иркутский праздничный фильм «Маршрут Иркутск - Новый год»!

По сюжету все действие происходит непосредственно в последние часы декабря

Особо памятливые наши читатели наверняка вспомнят, что в прошлом году уже был какой-то новогодний фильм… Но объединяет их только одно - то, что оба фильма сняла иркутская кинокомпания Burkalo production. Чем второй фильм отличается от первого и чего вообще ждать от премьеры в новогоднюю ночь, мы спросили генерального продюсера кинокомпании Романа Буркало.

- Прежде всего надо внести ясность: это не второй фильм! Потому что когда вы говорите «второй фильм» - это сразу как те же «Елки», которые -1, -2, -3, а потом уже просто перестаете понимать, какие они нынче по счету. Так что правильно сказать так: компания Burkalo production сняла новый новогодний фильм, и все иркутяне смогут увидеть его 31 декабря. Даже в кинотеатры идти не надо - достаточно будет открыть «Ютьюб» или включить телеканал НТС.

Иркутская кинокомпания Burkalo production

- Не боитесь конкуренции? Почему иркутянам нужно будет выбрать именно ваш фильм, а не ту же классику в виде «Иронии судьбы»?

- Ну, благодаря интернету и тому, что приложение «Ютьюб» есть в подавляющем большинстве современных телевизоров, необязательно выбирать что-то одно: я сам очень люблю советское кино и «Иронию судьбы» в частности. Другое дело, что вы ведь уже наизусть знаете уже даже не сюжет фильма, а диалоги, верно ведь? В этом есть свое удовольствие, да, но разве не интересно, что это за полнометражный новогодний фильм сняли в Иркутске, да еще и с одним из самых узнаваемых актеров российского кино в главной роли?

- Да, все уже знают, что главную роль исполняет Сергей Степин. Расскажите, как работалось со звездой на съемочной площадке?

- По-тря-са-юще! Сергей - невероятный человек. Он очень динамичный, отзывчивый и просто по-человечески очень добрый. И, конечно, профессионал высочайшего уровня. Достаточно сказать, что для сцены с танцем в супермаркете мы хотели привлечь дублера, но Сергей Васильевич (который, прямо скажем, не студент в плане возраста) ответил «вот еще» и выучил с хореографом нужное за один день. И выполнил практически все сам.

А ведь Степин - это не единственная «звезда» в нашем актерском составе. Просто о нем мы думали сразу, еще на стадии написания сценария. А вот Андрея Свиридова заполучили в Иркутск неожиданно, это такое везение! Я смотрел на него на площадке и мне казалось, что он ловит кайф от того, что вышел из своего образа телохранителя из «Универа». Мне вдвойне приятно, что актеры не просто работают, а получают удовольствие на съемках в нашем кино. Значит, и зрители получат удовольствие!

Большую часть сцен снимали ночами

- Получается, с актерами вам повезло. А что на этих съемках было сложным?

- По сюжету все действие происходит непосредственно в последние часы декабря, поэтому большую часть сцен мы снимали ночами. И многие из них - на улице. Сами понимаете, в Иркутске декабрьскими ночами на открытом воздухе... довольно свежо. А если вдруг что-то идет не так - ты можешь решить проблемы только своими силами. Потому что - ну, ночь же. Нормальные люди все спят. Позвонить и сказать «срочно привезите замену», если, например, что-то сломалось, просто невозможно. Так что - очень эта декабрьская свежесть освежала всем нам мозг. Но оно того стоило. Фильм «Маршрут Иркутск - Новый год» станет для многих иркутских семей такой же новогодней традицией, как «Ирония судьбы». Я в этом совершенно уверен.