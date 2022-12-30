Золотой тандем

Генеральный директор золотодобывающей компании «Лензолото» Максим Семьянских и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Входящая в «Полюс» компания «Лензолото» разрабатывает золотоносные россыпи в Бодайбинском районе. Предприятие совсем недавно отметило ровно 100 лет своей деятельности! За это время между золотодобытчиками и жителями территории сложились не просто тесные взаимоотношения (ведь именно местные жители составляют костяк трудового коллектива), но и чуткое партнерство, основанное на поддержке районного центра, отдаленных населенных пунктов и многих учреждений социальной сферы.

В 2022 году такая работа велась сразу по нескольким направлениям.

Жить красиво

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией города Бодайбо и района компания «Лензолото» направила на важные для территории мероприятия более 20 миллионов рублей. Кстати, такое же соглашение стороны заключили и на наступающий 2023 год.

Например, «Полюс» профинансировал подготовку документации для участия Бодайбинского городского поселения в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 - 2024 годах в малых городах от Минстроя РФ. И заявка одержала победу! Она позволит реализовать масштабный проект благоустройства «Бодайбо - золото Сибирской тайги», благодаря которому можно будет благоустроить главную улицу райцентра: здесь появятся фонтан, каток, спортивные и детские площадки, зоны отдыха. Сумма гранта составила 70 миллионов рублей, а в целом в проект будет вложено около 140 миллионов, включая средства федерального и областного бюджетов, а также партнеров.

Вид на оранжерею «Полюс»

- Для нашего города - это огромное по значимости мероприятие, - отметил глава Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин. - В рамках проекта пройдет благоустройство центральной улицы Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз». А нам предстоит сделать большую и непростую работу по реализации проекта. В ней помогает «Полюс», помогают министерства. Мы будем объявлять конкурс, подрядчик определится в следующем году.

До самых до окраин

Площадь Бодайбинского района - свыше 90 тысяч квадратных километров. Огромные пространства, соотносимые с Португалией, только с гораздо более суровым климатом. До некоторых отдаленных поселений из районного центра, Бодайбо, приходится добираться много часов. Понимают это в компании «Лензолото» и всегда стараются прийти на помощь

- «Лензолото» - это градообразующее предприятие, его коллектив всегда являлся серьезной опорой для нас, - считает мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев. - Это касается самых разных сфер - будь-то образование, здравоохранение, благоустройство, культура или спорт. Помогают людям в трудную минуту. Например, зимой этого года в Бодайбо сгорел многоквартирный жилой дом. Компания оперативно откликнулась, и мы купили погорельцам бытовую технику, а для многодетной семьи, у которой пожар уничтожил единственное жилье, приобрели дом.

В 2022 году компания «Лензолото» помогла нескольким образовательным учреждениям района. Так, в детский оздоровительно-образовательный центр закуплены новые тренажеры, в школу № 1 - мебель, для Перевозовской школы приобрели цветной принтер.

Вид на приветственную стелу, арт — объект «Бодайбо»

Большую помощь золотодобытчики оказали жителям села Большой Патом. Это самое отдаленное в районе поселение, от него до райцентра более 500 километров! Живут здесь в основном эвенки - представители коренного малочисленного народа Севера, чуть больше 40 человек, и всем им было негде проводить досуг, потому что старое помещение клуба пришло в негодность. «Лензолото» помогло в строительстве нового здания, где уже разместилась библиотека, можно проводить мероприятия, заниматься настольным теннисом, встречать праздники. А в поселке Кропоткине компания софинансировала работы по ремонту квартир для работников муниципальных учреждений.

Будьте здоровы

Развитие золотодобычи на севере Иркутской области несет с собой хорошие перспективы и для территорий, где работают предприятия «Полюса». Ожидается, что на золоторудном месторождении Сухой Лог ежегодно будут добывать порядка 70 тонн драгоценного металла. Безусловно, расширение производства потребует и развития инфраструктуры, главное звено в которой - здравоохранение.

- Главное в любом деле - это кадры, а их в здравоохранении очень не хватает. Поэтому мы проработали вопрос с компанией «Лензолото» о мерах социальной поддержки приезжающим специалистам среднего звена и врачам. Планируем, что на протяжении трех лет в конце каждого отработанного года приехавшему врачу компания будет выплачивать 175 тысяч рублей, а работнику среднего медицинского звена - 75 тысяч. Это будет хорошим подспорьем к заработной плате, нашим подъемным и программе «Земский доктор», - уверен главный врач Бодайбинской районной больницы Денис Кернер.

Помимо мер поддержки специалистов районная больница, благодаря финансовой помощи золотодобывающей компании, получает новое современное оборудование. Только в этом году в учреждение закуплены гастроскоп, палатный монитор для фиксирования жизненно важных показателей пациентов реанимации, три аппарата ЭКГ, аппарат для массажа барабанной перепонки и пр.

- Благодаря помощи компании «Полюс» за последние годы мы значительно улучшили нашу материально-техническую базу, - сообщил Денис Кернер. - В следующем году на средства, которые выделяет «Полюс», мы планируем приобрести аппарат для ЭКГ, лор-комбайн для работы врача-отоларинголога в поликлиническом кабинете, а также другое оборудование и расходные материалы.

На взлет!

В следующем году в Бодайбо начнется реконструкция аэропорта. Проектная документация для строительства была разработана на средства «Лензолото». Будет продолжена существующая и построена новая взлетно-посадочная полоса, появится современный аэровокзал. После таких преобразований город сможет принимать более крупные пассажирские самолеты.

- «Лензолото» работает в Бодайбинском районе свыше ста лет. За эти годы сложилась хорошая традиция помогать нашим землякам. Мы и дальше будем стремиться сделать жизнь здесь более комфортной для людей всех поколений, - отметил генеральный директор золотодобывающей компании «Лензолото» Максим Семьянских.

Вид на «площадь Горного»

КСТАТИ

В 2022 году трое работников «Лензолото», среди которых и генеральный директор ЗДК Максим Семьянских, награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Коллективу объявлена благодарность Президента России Владимира Путина. Награды от имени главы государства в день 85-летия Иркутской области вручил губернатор Игорь Кобзев.