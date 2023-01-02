Сообщение о расширенном заседании VI Пленума ЦК ТПК восьмого созыва

Благодаря выдающемуся руководству Трудовой партии Кореи (ТПК), которая в каждый период, на каждом этапе выдвигает научно обоснованный путь и точный практический план, мощно ведет к его последовательному и безупречному выполнению, надежно гарантируются непрерывный взлет и развитие священной корейской революции, которая с самой справедливой миссией и грандиозным идеалом началась и продвигается вперед.

Наши партийные, трудящиеся и военнослужащие Народной Армии, которые под боевым знаменем непобедимой ТПК присущим великому корейскому народу несгибаемым духом и непоколебимой боевой силой достойно преодолели 2022 год, полный небывалых всяких вызовов и угроз, с безграничной гордостью и уверенностью в себе вспоминают дни, когда стойко и мудро преодолевали самые суровые на грандиозном пути к всестороннему развитию социалистического строительства моменты.

В тяжелом 2022 году наша партия и народ развернули героическую борьбу за защиту справедливости своего дела, своего достоинства и чести, и тем ярко продемонстрировали потенциал Кореи, дух Кореи и решительность корейской революции. И в ходе достижения заметного и знаменательного сдвига еще более верили в свою силу, нашли более точные главные звенья для совершения перемен и нарисовали более ясную дорожную карту всестороннего развития.

В сегодняшней обстановке, когда стремятся к совершению нового продвижения и скачка после успешного преодоления опаснейших и грозящих моментов, решающих существование государства, перед нашей революцией по-прежнему лежат препятствия, которых не могут избегать и обходить, а это можно преодолеть только точным, испытанным руководством ТПК и единодушно сплоченной, стойкой и смелой борьбой корейского народа.

С 26 по 31 декабря 111 года чучхе (2022) в штаб-квартире ЦК нашей партии – верховном штабе революции прошло расширенное заседание VI Пленума ЦК ТПК восьмого созыва, цель которого заключается в определении и указывании активного и научно-обоснованного политического направления для непрерывного подтягивания социализма нашего образца к совершению новых перемен и развитию путем последовательного претворения в жизнь идей о независимости, самостоятельности, самозащите – неизменного руководства корейской революции.

Генеральный секретарь ТПК уважаемый товарищ Ким Чен Ын принял участие в заседании.

Как только товарищ Ким Чен Ын вышел на трибуну, бурные возгласы «Ура!» потрясли зал.

Все участники воздали дань наивысшей славы товарищу Ким Чен Ыну – великому вождю нашей партии и революции, знамени всех побед и славы нашего государства и нашего народа. Он, крепко держа в руках руль направления чучхейской революции, последовательными самостоятельными убеждениями и незаурядной руководящей деятельностью открывает полосу бурного развития в укреплении всей партии и уверенно ведет социалистическое дело к скачкообразному всестороннему развитию.

В заседании приняли участие члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены ЦК ТПК, руководящие работники отделов ЦК партии, а также присутствовали ответственные работники министерств, центральных ведомств, руководящих органов на уровне провинции, городов, уездов, главных заводов и предприятий в качестве наблюдателя.

Составлен президиум из членов Политбюро ЦК партии.

По поручению Политбюро товарищ Ким Чен Ын председательствовал на пленуме.

Уважаемый Генеральный секретарь оценил, что после VIII партсъезда наша партия, преодолевая тяжелые трудности и серьезные испытания, сравнимые с десятью годами борьбы, приподнимала боевой энтузиазм всей партии и всего народа и более динамично, более масштабно продвигала строительство социализма. И отметил, что в ходе этого точно поняли особенности внешней и внутренней обстановки корейской революции, точно уяснили в себе наши революционные принципы и методику, направления продвижения вперед – это является нашим бесценным опытом.

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что на основе накопленного в ходе стойкой борьбы 2022 года опыта, уроков и практического сдвига нынешний пленум должен осветить путь к совершению нового скачка, разработать самый точный и эффективный путь, открыть широкий простор к развитию государства и стать моментом, вселяющим в народ более твердую веру и оптимизм. Он сказал, что для этого члены центрального руководящего органа партии должны проявить высокую ответственность и активность, и объявил VI Пленум ЦК партии восьмого созыва открытым.

На пленуме внесены на обсуждение следующие пункты повестки:

1. О подведении итогов выполнения основных политик партии и государства в 2022 году и плане работы на 2023 год;

2. Организационный вопрос;

3. Об исполнении государственного бюджета в 2022 году и о проекте государственного бюджета на 2023 год;

4. Об укреплении партийного руководства работой революционных училищ;

5. О линии из пяти пунктов партийного строительства в новую эпоху.

Пленум единогласно одобрил внесенные на обсуждение пункты повестки.

Пленум обсудил первый пункт повестки «О подведении итогов выполнения основных политик партии и государства в 2022 году и плане работы на 2023 год».

Товарищ Ким Чен Ын выступил с докладом о первом пункте повестки.

Генеральный секретарь в докладе оценил успехи минувшего года, когда наша партия и народ, крепко сплотившись, достигли непрерывного сильного развития даже в трудной борьбе.

Достигнуты примечательные успехи и сдвиг в деятельности и собственном укреплении нашей партии.

ЦК партии направил генеральный ориентир партийной деятельности на последовательное исполнение постановлений IV и V Пленумов ЦК партии восьмого созыва, также в обстановке крутого и сурового изменения внешней и внутренней ситуации инициативной, непревзойденной руководящей деятельностью мощно вел всю партию и весь народ на непрерывное продвижение вперед и развитие. Также он еще более укрепил свою руководящую силу путем последовательного сохранения руководящих качеств, позволяющих реагировать храбро и оперативно, и поднял сплоченную мощь революционного отряда на чрезвычайно высокий рубеж.

Приняты содержательные меры по подкреплению главных звеньев, являющихся ключом к укреплению партийной работы в общепартийном масштабе, разработана теория о партийном строительстве в новую эпоху, гарантирующая вечное будущее партии, и тем уготовлено мощное оружие для перспективного развития нашей партии.

ЦК партии в самый подходящий и важный период официально закрепил в законе политику КНДР по вопросам ядерных вооруженных сил и тем решил историческую задачу, которая заключается в том, чтобы создать вечную гарантию безопасности и ясно подчеркнуть всему миру стратегический статус нашего государства. Это является демонстрацией принципа последовательной самостоятельности нашей партии и ее идей о самообороне. Это имеет не менее огромную мощь, чем любое политическое событие, не только с точки зрения ведущей роли в изменении мировой политической структуры, но и с точки зрения введения работы по развитию государства в новое русло.

В докладе проанализированы и оценены драматические перемены, произошедшие в укреплении обороноспособности и борьбе с врагами.

В ходе неустанной борьбы за укрепление нашей обороноспособности наше могущество стало более уверенным, а военная сила – несравненно могучей, вот что является большой гордостью нашей партии, правительства Республики и народа.

Даже в условиях сложной и бушующей международной политической ситуации, прекрасно претворены в жизнь основные принципы нашей партии в защите интересов государства и повышении его престижа, что позволило нанести сильный удар по произволу и своеволию американских империалистов, их политике в отношении КНДР по стратегическому замыслу и решению нашей партии.

В докладе обобщены заметные успехи, достигнутые в экономическом и культурном строительстве в прошлом году.

В строительстве в районе Хвасона и районе Рёнпхо, выдвинутом самой главной задачей перед строительной отраслью, достигнуты замечательные успехи, символизирующие борьбу 2022 года, а также завершены строительства объектов, имеющих важное значение в росте экономики и улучшении народной жизни.

Борьба за реализацию новой программы осуществления революции на селе по-настоящему взяла свой старт, во всех городах и уездах страны построены образцовые жилые дома, представляющие новую эпоху развития деревни, проведены активные работы по улучшению хозяйствования, повышению государственной способности к реагированию на кризис и уровня цивилизации страны.

Генеральный секретарь сказал, что 2022 год был значимым временем и в этом году мы яснее ясного продвинулись вперед. И заявил, что бесспорные успехи, достигнутые в делах партии и государства в целом, являются ценной победой, одержанной только великим нашим народом, который по призыву партии твердо преодолел нагрянувшие в страну жестокие трудности, проявил духовную и творческую силу опоры на собственные силы и самоотверженной борьбы с трудностями, и великой заслугой, вошедшей яркой страницей в историю Родины.

Генеральный секретарь от имени ЦК партии выразил сердечную признательность всем партийцам и народу страны, которые небывалой в истории самой стойкой и смелой борьбой решительно защитили и претворили в жизнь политику партии, тем самым продемонстрировали на весь мир честь, достоинство и величественный вид государства, прославили 2022 год как год, являющийся важной вехой в открытии фазы нового подъема нашей революции.

Генеральный секретарь сказал, что 2023 год, когда будут выполнять задачи третьего года, имеющего ключевое значение в выполнении намеченной VIII съездом партии пятилетки, и отмечать 70-летие Победы в Отечественной освободительной войне и 75-летие основания Республики, является годом, который послужит важным моментом на пути развития социализма нашего образца и в истории Республики. И определил создание решительной гарантии выполнения пятилетки путем дальнейшего расширения и развития всенародной борьбы за открытие новой фазы в социалистическом строительстве генеральным направлением работы на следующий год.

Генеральный секретарь сказал, что следует еще более удвоить боевой порыв минувшего года и устремиться к достижению целей нынешнего года и выполнению новых перспективных задач, тем самым прославить 2023 год как год великого перелома и год перемен, который будет отчетливо запечатлеваться на пути развития Республики.

Генеральный секретарь поставил все задачи для обеспечения стабильного развития государственной экономики и принесения практических перемен в улучшении жизни народа.

Доклад определил 2023 год, когда стоят более высокая цель и огромные задачи для выполнения пятилетки экономического развития государства, годом, делающим крупный шаг вперед в экономическом развитии государства, и годом, достигающим ключевых целей в увеличении производства, выполнении стратегии по упорядочению и дополнительному усовершенствованию и улучшению жизни народа. И поставил активизацию производства всеобщих отраслей и подразделений, выполнение в основном поставленного партсъездом плана для упорядочения и дополнительного усовершенствования как главные задачи в экономической работе.

Генеральный секретарь раскритиковал, что наша партия со дня основания государства во всех процессах социалистического строительства упорно боролась за последовательное воплощение идей о самостоятельности, выдвинутых великим вождем, и устранение пораженчества и мистицизма в отношении техники, но вопреки этому среди некоторых экономических работников такие старые идеологические тенденции все еще скрыто находятся под хитрой оболочкой как хроническая болезнь и местная болезнь.

Пленум нанес решительный и сильный удар по старой идеологии, которая до сих пор не бросила зависимость от чужой техники и пытается торговать принципом опоры на собственные силы, также признал, что нужно продолжать борьбу за искоренение всяких пережитков старой идеологии, препятствующих нашей работе, ссылаясь на объективную обстановку.

Генеральный секретарь по-боевому горячо призвал рабочий класс, ученых и техников ведущих отраслей, играющих важную роль в успешном развитии народного хозяйства, еще раз проявлять боевой дух 1960-х и 1970-х годов, высоко поднимать знамя тех годов и тем самым преодолевать нашими силами трудности революции.

В докладе определены экономические показатели и 12 важных высот, которые все отрасли народного хозяйства должны взять в Новом году, как главные цели и подробно освещены пути для их достижения. Также подчеркнуто, что следует делать главный упор операции и руководства на то, чтобы выполнение плана на 2023 год соединилось с выполнением средне- и долгосрочной стратегии для экономического развития.

Нужно выдвигать строительство жилых домов, являющееся одной революцией для принесения эпохальной перемены и работой, наиболее радующей народ, первейшей важной политической задачей, с большим размахом проводить строительство столицы в третьем в строительстве жилых домов на 50 тыс. квартир в г. Пхеньян году, тем самым образовать еще одну новую улицу на 3700 квартир вместе со строительством жилых домов на 10 тыс. квартир второго этапа в районе Хвасона. Также надо прилагать еще большие усилия к строительству жилых домов для крестьян на основе накопленного в 2022 году опыта.

В докладе выдвинуто принесение реальной перемены в жизни народа как политическая задача, которой наша партия придает большое значение и с большим трудом продвигает, и конкретизированы задачи и пути, которым должна последовательно придать большое значение область сельского хозяйства.

Области легкой промышленности, местной промышленности, бытового обслуживания, рыбного промысла, коммунального хозяйства и другие области, непосредственно связанные с жизнью народа, должны искать и непременно внедрять реальные и рациональные системы и методы работы, чтобы мероприятия партии и государства точно дошли до народа.

В докладе отмечено, что следует правильно осознавать важность науки и техники, которые играют ведущую роль в развитии народного хозяйства и улучшении жизни народа, последовательно придерживаться выдвинутого партией принципа отдачи приоритета науке и технике. Также освещено направление новаторства для поднятия научно-технического уровня страны на новый, высокий уровень.

В докладе рассмотрены принципы и пути для приумножения успехов и опыта, накопленного в ходе борьбы 2022 года во всех сферах строительства социалистической культуры, включая образование и здравоохранение, для преодоления уклонов.

Генеральный секретарь отметил, что нужно активно организовать и правильно вести социалистическое патриотическое движение, революционное массовое движение, которое является мощной движущей силой для процветания и развития государства.

Генеральный секретарь сказал, что следует уделять первоочередное внимание надежному отстаиванию и унаследованию традиции преданности, присущей корейской революции, и традиции патриотизма, присущей нашему государству, и продвигать революцию великой силой преданности и патриотизма. Также он осветил принципиальные вопросы, встающие в активной организации и развертывании разных массовых патриотических движений в парторганизациях и общественных организациях трудящихся.

В докладе на основе анализа нынешней обстановки межкорейских отношений и внешних вызовов, серьезно угрожающих миру и безопасности в регионе, объявлено важнейшее политическое решение о придании мощного импульса укреплению самозащитной обороноспособности.

В последнее время США и враждебные силы получили серьезный удар от быстрого наращивания нашей военной силы и опубликования единственного в мире ядерного закона, затем столкнулись с нашей волей к сверхжестокому ответу. Но после того они, трепеща от страха и беспокойства, прибегают к жестоким проискам изоляции и удушения против КНДР, беспрецедентным в истории человечества по жестокости и злобности.

В 2022 году США, часто вводя разные ядерные ударные средства в Южную Корею на уровне постоянного размещения, максимально поднимали уровень военного давления на нашу Республику. А с другой стороны, по-настоящему продвигая осуществление тройственного сотрудничества с Японией и Южной Кореей, под предлогом «укрепления союза» погружаются в создание нового военного блока, как «азиатской версии НАТО».

Южная Корея под предлогом ответа на какую-то «угрозу» бешенствует в опасных происках увеличения военных расходов, а с другой стороны, активизируя враждебные военные деятельности, бросает вызов с конфронтационной позиции.

Сложившаяся ситуация требует прилагать удвоенные усилия к укреплению подавляющей военной силы для того, чтобы в ответ на тревожные военные действия США и враждебных сил, нацеленные на наше государство, последовательно гарантировать суверенитет, безопасность и основные интересы Республики.

Докладчик подчеркнул важность укрепления ядерных вооруженных сил и осветил, что наши ядерные вооруженные силы считают сдерживание войны и защиту мира и стабильности первым заданием, но в случае неудачи в сдерживании решительно будут выполнять и вторую миссию, которой будет очевидно другая, а не оборона.

По стратегии укрепления ядерных вооруженных сил и замыслу нашей партии и правительства Республики о надежной защите абсолютного достоинства, суверенитета и права на существование Республики выдвинуто задание – разработать очередную систему МБР, основной миссией которой является способность к срочной ядерной контратаке.

Докладчик отметил, что нынешняя обстановка, когда южнокорейские марионетки, которые определили наше государство «главным противником» и откровенно болтают даже о «подготовке к войне», стали несомненно нашим врагом, подчеркивает важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия и требует в геометрической прогрессии увеличить количество ядерного оружия страны, и осветил стратегию с радикальными переменами для развития ядерных вооруженных сил и обороноспособности на 2023 год, главным направлением которой являются вышесказанные меры.

В докладе отмечено, что Государственное управление по освоению космоса должно вести тщательную работу по изготовлению спутника разведки и ракеты-носителя, продвигающуюся на завершающем этапе, и в ближайшее время запустить первый военный спутник КНДР.

В докладе главной задачей выдвинут вопрос по укреплению идейно-политической, военно-технической мощи Народной Армии – субъекта государственной обороноспособности.

Следует руководствоваться направлением строительства армии, намеченным на VIII съезде партии и важных партийных заседаниях. И нужно превратить 2023 год, когда отмечаются 70-летие Победы в великой Отечественной освободительной войне и 60-летие выдвижения лозунга «один против ста», в год всестороннего укрепления идейно-политической мощи вооруженных сил Республики, в год совершения поворота в подготовке к мобилизации в войну и повышении способности к реальным боевым действиям.

В докладе высоко оценены самоотверженность и подвиги рабочего класса, ученых и руководящих работников отрасли военной промышленности, которые целый год развертывали сверхнапряженную трудовую вахту за производство и научно-исследовательскую борьбу для успешного выполнения главных политических задач в области обороны, выдвинутых нашей партией. И поставлены цели разработки и производства вооружений, которых должны достигнуть в Новом году.

В докладе намечены главные задачи перед областями дел с Югом и внешних дел на основе анализа внешней обстановки вокруг нашей революции.

Подчеркнут принцип внешних дел, которого должны твердо придерживаться наша партия и правительство Республики для повышения государственного статуса, защиты суверенитета, охраны государственных интересов, для обеспечения мира и безопасности в регионе в соответствии с тем, что архитектура международных отношений отчетливо преобразовывается в систему «новой холодной войны», а тенденция многополярности более ускоряется.

В частности, освещено конкретное направление реагирования на США и врагов о переходе на практические действия, более надежно и достоверно укрепляющие нашу физическую силу на основе принципов борьбы с врагами «силы на силы» и «фронтальное оспаривание победы». А также доклад сделал предупреждение странам, которые начали участвовать в узурпации святого достоинства и суверенитета нашего государства, поддерживая стратегию США по союзничеству.

Генеральный секретарь в докладе осветил важные вопросы, встающие в укреплении и развитии государственного и общественного строя в нашей стране, в выявлении его превосходства и мощи.

Когда будут более улучшать и укреплять социалистической правовой системы, можно активно проявлять основные атрибуты нашего строя как подлинной народной страны, где закон защищает народ, а народ соблюдает закон, правильно выполнять политику партии и государственные мероприятия, защищать и отстаивать чистоту революционных рядов, укрепление и развитие социализма нашего образца.

Кроме них, освещены и принципиальные вопросы, встающие в практическом приведении в порядок системы государственного управления в соответствии с изменяющейся и развивающейся обстановкой и углубляющейся борьбой за социалистическое строительство, в преобразовании подхода руководящих работников к делу и их манеры работы.

Генеральный секретарь наметил главные пункты, направление улучшения и принципиальные вопросы, встающие в сохранении и укреплении присущей нашей партии политической почвы и содержательном гарантировании перспективного развития партии путем укрепления боеспособности парторганизаций всех ступеней и коренного обновления партработы и кадровой работы.

В работе всех партийных организаций и партработников, в частности, в работе провинциальных комитетов ТПК – политических штабов соответствующих районов и ответственных секретарей провинциальных комитетов ТПК должен быть поворот.

Генеральный секретарь горячо призвал руководящих кадров, которые несут полную ответственность за работу всех сфер революции и судьбу политики партии в самый важный и ответственный период в истории укрепления и развития нашей Республики, достигнуть решительного прогресса в выполнении порученной обязанности для оправдания на доверие и ожидания партии и народа высокой преданностью и самоотверженным служением. И призвал ярко продемонстрировать на весь мир, как ТПК, отвечающая за судьбу Родины и народа, будет преодолевать трудности и идти вперед к еще великой победе в борьбе Нового года. И закончил трехдневный доклад.

Все участники бурными аплодисментами выразили полную поддержку докладу Генерального секретаря, в котором с гордостью подытожена всенародная борьба 2022 года, когда достигнуто блестящее развитие с духом самоотверженной борьбы с трудностями, и ясно освещены направления нашего продвижения вперед в ответ на изменяющуюся ситуацию революции и секреты скачка.

Страстный доклад Генерального секретаря, преисполненный непобедимой уверенностью в открытии будущего социалистического строительства последовательно по-нашему и нашими силами, является бессмертным боевым знаменем, позволяющим активно наращивать великую и неистощимую силу единодушия и сплоченности партии и народа, непрерывно достигать реального развития и перемены в деле для процветания государства с той абсолютной мощью, смелой и продуманной борьбой.

На заседании заслушали предложения премьер-министра Ким Док Хуна о вопросах, встающих в улучшении и укреплении всеобщих государственных дел, включая экономические отрасли, также были прения и прения в письменной форме руководящих кадров разных отраслей.

Прошли двухдневные совещания отраслевых секций по проработке и консультации для составления научно обоснованных и конкретных планов для последовательного и точного выполнения огромных боевых задач на 2023 год на основе идей и духа программного доклада Генерального секретаря.

Кадры партии и правительства председательствовал на совещаниях отраслевых секций по проработке и консультации.

Политбюро ЦК партии окончательно рассмотрело сводные мнения о проекте постановления, проверило рассмотрение проекта государственного бюджета на Новый год, обсудило вопросы по принятию важных мер для развития главных отраслей народного хозяйства.

На пленуме единогласно принято постановление по первому пункту повестки.

Генеральный секретарь выразил твердую уверенность, что высокая партийность, революционность и самоотверженность всех участников приведут постановления пленума к верному выполнению и достижению практических перемен, а новый период полного расцвета развития партии и революции будет бесконечным, и объявил пленум закрытым.

Все участники бурно ликовали, глядя на Генерального секретаря достойной нашей партии, который незаурядной идейно-теоретической мудростью, испытательным искусством руководства, неутомимой самоотверженностью открыл широкий путь укрепления всей партии и процветания государства, непрестанно руководит той работой. И они, строго поставляя самого себя, преисполненного новыми убеждениями и волей, перед испытаниями, которые теперь снова нужно смело преодолеть, дали клятву верности быть единодушно неизменными на едином пути революции следования за ЦК партии.

VI Пленум ЦК ТПК восьмого созыва ярко продемонстрировал испытанное руководящее искусство нашей партии, которая с уверенностью ведет дело социализма нашего образца, и придал новую смелость и энергию бурному духу продвижения вперед нашего государства, которое непреклонно и неустанно идет по выбранному самим собой пути, и несгибаемому боевому духу нашего народа. Этот пленум будет вечно сиять в истории священной чучхейской революции как знаменательный момент, создавший особо важный пункт перелома на победоносном пути нашей революции.