Дед Мороз, я тебя знаю! Каждый третий отец Иркутска наряжался в костюм новогоднего волшебника для своих детей

Не оставались в стороне при новогодних перевоплощениях и женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В канун новогодних праздников, современные родители обычно приглашают к себе домой Деда Мороза и Снегурочку через специализированные агентства. Однако некоторым мамам и папам, чтобы подарить веселье и счастье детям, приходится справляться своими силами. Как часто? Узнали социологи. Осторожно! Текст не рекомендован к прочтению лицам, верящим в чудеса и существование добрых волшебников!

Итак, оказалось, что надеть на себя костюм и изображать Деда Мороза для собственных детей довелось каждому третьему папе Иркутска. Не оставались в стороне при новогодних перевоплощениях и женщины. Роль Снегурочки исполнила каждая третья мама. Такие результаты показал опрос сервиса «SuperJob».

- Участие в опросе приняло экономически активное население города. Выяснилось, что 26% опрошенных мужчин перевоплощались в главного дарителя подарков дома или в гостях. 10% опрошенных исполняли роль Деда Мороза на утренниках в школах или детском саду, – отмечается в сообщении портала.

Каждая третья мама помогала папам. 18% опрошенных женщин признались, что хотя бы раз сыграли роль внучки Деда Мороза дома для своих детей. А вот выйти на сцену и выступить для более широкой аудитории зрителей решились 16% представительниц прекрасного пола. Нашлись и те, кто перевоплощался в седовласого старика. 5% опрошенных женщин признались, что ради того, чтобы порадовать своих детей, они самостоятельно приклеивали бороду и брали в руки посох и мешок с подарками.

И еще один интересный факт: в этом году роли Деда Мороза и Снегурочки исполняли и бездетные люди. По результатам опроса, это каждый четвертый житель Иркутска.

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