50 человек спаслись из горящего кафе в Иркутске ночью 3 января

Пожарные боролись с огнем дольше двух часов Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Отдых в одну из праздничных ночей для полсотни иркутян закончился спасением своих жизней. В кафе, где отдыхали сибиряки 3 января, разгорелся пожар. Огонь вспыхнул где-то наверху здания. Загорелась кровля, огонь охватил мансардный этаж.

К счастью, он в этом кафе выполняет функцию служебного, отдыхающих там не было. Сразу после обнаружения дыма из кафе самостоятельно эвакуировались 50 человек – персонал и посетители заведения.

Пожарные узнали о пламени в кафе по улице Баррикад в 01.15 ночи. К счастью, выводить из задымленного здания им никого не пришлось – все уже были на улице к их приезду. Но вот с огнем пришлось бороться два часа.

- Тушение осложнялось сложной конструктивной особенностью здания, - поделились спасатели в КП-Иркутск. - К кафе вплотную пристроена шиномонтажка. А на том самом мансардном этаже кафе находилось большое количество использованных автомобильных покрышек. Боролись с огнем 19 пожарных на четырех спецмашинах.

В 01.40 пламя удалось локализовать на площади в 200 квадратных метров. В 03.39 утра огонь был потушен. К счастью, никто из персонала и посетителей кафе не пострадали. Специалисты уже говорят о причинах пожара.

- Предварительно установлено, что виной всему короткое замыкание электропроводки, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Об этом свидетельствует то, что возгорание началось в месте входа силового кабеля под кровлю здания.

Напомним, что всего в Приангарье за минувшие сутки было потушено 15 пожаров, в том числе и в многоквартирном доме и частных жилых домах. Погибли два человека. Частной причиной появления огня в зданиях стало нарушение эксплуатации печного отопления. 3 января в региона также на пожаре уже умер один сибиряк.

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