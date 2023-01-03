О невероятном потеплении в Иркутске рассказали синоптики

В Иркутске на этой неделе потеплеет до -6 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прощайте, тридцатиградусные морозы! Проверка сибиряков морозами в праздничные каникулы наконец-таки закончилась! В Иркутске ждут потепления. На этой неделе в областном центре синоптики Гидрометцентра России обещают, что температура воздуха составит всего -6 градусов. Не во все дни, конечно, но начиная с 4 января, в городе будет комфортная для зимы погода. До самого конца длинных выходных. И это правильно! Иркутянам ведь нужно успеть и с горок покататься, и на коньках, и новогодним убранством города полюбоваться.

Теплее будет и по ночам: уже в ночь на среду столбики уличных термометров покажут -21, а 4 числа днем в столице Приангарья метеорологи обещают переменную облачность, без осадков и всего -11 градусов. 5 января в столице Приангарья немного будет прохладнее, чем в среду, но не критично: ночью -22, днем -13. Скорей всего, в этот день в Иркутске выпадет снег. Вероятность осадков 76%.

Теплые деньки начнутся в областном центре с пятницы. Накануне Рождества Христова в городе без осадков, облачно, но с прояснениями, а на градуснике всего -7. Ночь на праздник станет самой теплой на этой неделе, термометры на иркутских улицах покажут всего -10.

- 7 января в Иркутске ждем снег, выпадет примерно 1.2 миллиметра осадков, - говорят сотрудники Гидрометцентра России. – В городе будет облачно. Днем воздух прогреется до -8 градусов.

В воскресенье, 8 января, в региональном центре ожидаются те самые -6 градусов, без осадков и переменная облачность. Кстати, небесная канцелярия преподнесет подарок и трудящимся. В понедельник, метеорологи прогнозируют днем 9 января также -6.

Прогноз погоды до 9 января. Данные Гидрометцентра России

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