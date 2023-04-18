«Нужно снять порчу с нечистых сбережений»: 88-летний пенсионер из Слюдянки стал жертвой лжецелительницы

Лжецелительницей оказалась ранее уже судимая ангарчанка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Аферистка встретила 88-летнего пенсионера, когда он возвращался домой из поликлиники. Женщина за непродолжительное общение смогла втереться в доверие к пожилому мужчине настолько, что он пригласил ее сразу к себе домой.

- Здоровье-то мое не очень, - пожаловался он ей в какой-то момент.

- Так я помогу вам, знаю как, - уверила сибиряка новая знакомая. – Надо провести очищающий обряд, снять порчу с нечистых сбережений.

В надежде вернуть драгоценное здоровье житель Слюдянки согласился с доводами «целительницы». И пошел доставать все, что накоплено. Передел знахарке 200 тысяч рублей. После проведения необходимых «процедур» сибирячка вернула всю сумму деду. Однако, где находится «тайник» запомнила.

- Узнав, где хранятся накопления мужчины, она отвлекла жертву и выкрала их, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Осознав, что стал жертвой преступления, пенсионер отправился в полицию. Сотрудники угрозыска разыскали лжецелительницу и задержали ее.

- Ей оказалась 33-летняя ранее судимая жительница Ангарска, - говорят в министерстве внутренних дел региона. – Женщина признала свою вину и созналась в содеянном.

Часть похищенной суммы она не успела потратить, деньги нашли у нее при личном досмотре.

- В настоящий момент следователем по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - констатируют полицейские.

Это «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Ранее судимой ангарчанке грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о пенсионерке, которая помогла полицейским задержать мошенников. Они позвонили ей и сказали, что якобы ее внучка попала в ДТП, предложили помочь, разумеется, за определенную плату. И сумма была озвучена не малая - 800 тысяч рублей.

- Приезжайте, - откликлинулась 73-летняя женщина. - Я отдам вам деньги.

А сама пока ждала "спасителей" вызвала наряд полиции. Оперативники и задержали "сердобольных" помощников, так сказать, прямо на месте преступления - подробности здесь.

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