Что важнее: вложиться в стройматериалы или отапливать улицу

В Иркутске обсудили особенности строительства энергоэффективных частных домов. Фото: Анастасия Токарская, IRK.ru.

Круглый стол на тему повышения энергоэффективности частных домов состоялся на прошлой неделе в Иркутске. Его организатором выступил энергохолдинг Эн+. Компания собрала на одной площадке представителей Иркутской электросетевой компании, Центра энергоресурсосбережения и компании-застройщика «Дом град». Эксперты отметили необходимость повышения грамотности населения как в вопросах энергоснабжения, так и строительства. Только комплексный подход к возведению и утеплению дома позволит избежать отключений электроэнергии из-за превышений мощности, сделать жизнь за городом более комфортной и сэкономить на счетах за электричество, уверены эксперты.

Трудности загородной жизни

- Представьте себе рыбака, который сидит у лунки на льду, и бегущего спортсмена, - пояснил Роман Русланов, представитель Иркутской электросетевой компании. - Первому тепло, хотя и сидит неподвижно, потому что очень хорошо одет. Второму жарко, только пока бежит. Так же и с домом: хорошо утепленный, он медленно теряет тепло и, соответственно, даже при внезапном отключении электроэнергии сможет долго сохранять комфортную температуру. В противном случае людям приходится круглосуточно пользоваться обогревательными приборами и спасаться бегством при малейшем сбое в электроснабжении.

Проблема эта становится актуальнее с каждым годом, особенно в окрестностях Иркутска. За последние 10 лет численность населения Иркутского района возросла вдвое - до 162,7 тысячи человек, а количество заявок на присоединение к электрическим сетям выросло почти в два раза только за три последних года! Люди все больше предпочитают жить за городом, в собственном доме, для многих электричество - основной ресурс для отопления и обеспечения дома водоснабжением. Отсюда постоянный рост энергопотребления порядка 20%, осложняет ситуацию и серый майнинг, отбирающий электрические мощности.

Все чаще возводимое или приобретаемое жилье имеет низкий класс по энергоэффективности и поэтому требует много энергии на обогрев, а даже при кратковременных отключениях быстро выстывает. При этом мало кто берет во внимание, что допустимая продолжительность отключения может составлять до 24 часов. За это время неутепленный дом может полностью остыть - в результате мерзнут люди, выходят из строя системы отопления, особенно если они заполнены водой, а не антифризом. Об альтернативных источниках обогрева пока задумываются мало, но варианты, как отмечают эксперты, есть. Например, твердотопливные котлы, в том числе с автоматической подачей топлива либо комбинированные, когда можно отапливать дом и электричеством, и дровами с пеллетами. Такой вариант обойдется несколько дороже, зато позволит всегда иметь резерв и не остаться без тепла в лютые морозы.

Эксперты отметили необходимость повышения грамотности населения как в вопросах энергоснабжения, так и строительства. Фото: Анастасия Токарская, IRK.ru.

Ориентир для начинающих

Если вы только собираетесь купить дом или строить самостоятельно, имеет смысл заранее подсчитать, какую сумму придется тратить ежемесячно на отопление. И сравнить ее с той, которую нужно вложить в утепление строения и повышение его энергоэффективности. В помощь начинающим и профессионалам Центр энергоресурсобережения приготовил наглядную сравнительную таблицу, в которой рассматриваются разные варианты утепления небольшого дома площадью 111 квадратных метров. В зависимости от используемых материалов сумма затрат на электроотопление в январе варьируется от 5 до 16 тысяч рублей! Кстати, посмотреть этот документ может каждый желающий на сайте организации.

- Безусловно, в текущем моменте многим может показаться, что утепление дома будет стоить гораздо дороже, чем затраты на электроэнергию для обогрева, - говорит руководитель Центра энергоресурсосбережения Александр Воронин. - Однако тут следует учитывать два важных фактора. Первый - тарифы на электроэнергию постепенно увеличиваются и разница будет не столь существенна. Второй - дом строится не на 5 - 10 лет, а на всю жизнь, передается детям и внукам, и строить его лучше так, чтобы не пришлось переделывать, а жить комфортно.

Количество заявок на присоединение к электрическим сетям выросло почти в два раза за три последних года. Фото: Анастасия Токарская, IRK.ru.

Новые технологии

Профессионалы называют множество разных способов сделать дом действительно теплым. Например, использовать новые технологии или хорошо забытые старые.

- Скрепляем брус особым способом и формируем теплый угол, благодаря этому температура в помещениях даже за несколько часов после отключения отопления падает всего на 3 - 4 градуса, а в соседних домах на все 10, - рассказал руководитель СК «Дом Град» Александр Иванов. - Стоимость специального крепежного механизма составляет около 120 тысяч рублей на дом в 100 квадратных метров. Следует также помнить об утеплении, устанавливать качественные окна и двери. И не забывать о вентиляции, которая должна быть устроена с рекуперацией, то есть с нагревом поступающего воздуха от исходящего, иначе неизбежны повышенная влажность, грибок и плесень.

В качестве примера Александр Иванов привел дом одного из своих клиентов. Строение площадью 120 квадратных метров даже в зимние месяцы потребляет от 3000 до 3500 кВт*ч, а затраты на электроэнергию не превышают пяти тысяч рублей. Таким образом, даже с учетом введения стимулирующих тарифов на электроэнергию (порог 6000 кВт*ч летом и 12 000 кВт*ч зимой), владельцев энергоэффективных домов они точно не затронут. А средние затраты на утепление дома площадью 100 - 120 квадратных метров, по оценкам специалистов, могут составить около миллиона рублей с учетом обшивки сайдингом.

Эксперты согласились: при нынешнем буме частного домостроения людям необходимо больше информации о существующих энергоэффективных материалах, оборудовании и технологиях строительства. Прозвучало предложение размещать в открытом доступе типовые проекты строительства со всей необходимой документацией, а также провести работу с кредитными организациями, чтобы банки одобряли ипотеку как на дома с электрокотлами, так и с твердотопливными. Участники круглого стола выразили готовность участвовать в этой работе вместе с властями.