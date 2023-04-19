Любимая часть праздника – дегустация. Фото: Евгений Михайлов.

С 12 по 15 апреля в Сибэкспоцентре проходила выставка «Сибпродовольствие», и «Комсомольская правда», как всегда, устроила настоящий «РасКОЛБАС» для посетителей и участников. Дегустации, мастер-класс от шеф-повара, народное голосование и розыгрыш подарков, чемпионат по скоростному поеданию сосисок - было вкусно и весело!

Кроме отличного вкуса продукцию от «Усольского свинокомплекса» отличает и высочайшее качество. Фото: Евгений Михайлов.

Самая любимая часть праздника - дегустация новинок от участников. СХПК «Усольский свинокомплекс» всегда радует новшествами - несмотря на богатый ассортимент готовой продукции и полуфабрикатов, технологи на производстве постоянно думают над тем, как разнообразить наше меню. Вот и на этот раз гости выставки смогли оценить полукопченую колбасу «Туринскую», вареную колбасу «Дворянскую», ветчину «Павловскую», а также три блюда из приготовленных шеф-поваром полуфабрикатов - оладьи «Печеночные», крокеты «Хрустяшки» и люля-кебаб «Фирменный с томатным соусом и зеленью». Кстати, первым закончился именно люля-кебаб: очень уж он всем понравился!

Люля-кебаб «Фирменный с томатным соусом и зеленью» - фаворит дегустации. Фото: Евгений Михайлов.

- Полуфабрикаты я покупаю только в «Усольском свинокомплексе», - поделилась впечатлениями Татьяна Васильева, участница праздника, - меня очень заинтересовали оладьи «Печеночные». Блюдо оригинальное и очень полезное, все-таки печень на нашем столе появляется не так часто. Шеф-повара предложили к ним несколько видов соусов, мне очень понравилось сочетание со сметанно-чесночным. Дома добавлю отварной картошечки - и будет просто пальчики оближешь!

Гости выставки по достоинству оценили приготовленные шеф-поваром оладьи «Печеночные». Фото: Евгений Михайлов.

В голосовании СХПК «Усольский свинокомплекс» победил в номинации «Легенда мясного производства» - кому еще можно присудить столь почетное звание! Ведь именно в этом году предприятие отметит 45 лет с начала работы. И отметит достойно, потому что сегодня здесь выпускают свыше 85 тонн продукции ежедневно! Более 180 наименований. Кстати, кроме уже упомянутых новинок на прилавках фирменных магазинов уже можно найти вареники с брусникой и с клюквой - вкуснейшие полуфабрикаты, которые обязательно станут любимым блюдом для всей семьи.

Василий Карпов, специалист розничной торговли СХПК «Усольский свинокомплекс». Фото: Евгений Михайлов.

Рачительные хозяйки записывали названия деликатесов, чтобы идти в фирменные магазины во всеоружии. На празднике вспомнили забавную историю со столичным артистом, который поразился, увидев в Иркутске очередь у магазина. А нас этим не удивить, ведь всем известно - если хочешь закупить натуральные продукты в «Усольском свинокомплексе», надо встать пораньше. Впрочем, сейчас такие очереди уже уходят в прошлое, ведь в фирменной сети уже 53 торговые точки. Ежедневно их посещает свыше 22 тысяч покупателей. А чтобы каждый мог найти то, что ему по душе, ежедневно работают почти 1200 человек! И любой из них может с уверенностью сказать: «Гордимся тем, что создаем».

Александр Нечаев, технолог СХПК «Усольский свинокомплекс». Фото: Евгений Михайлов.

Кроме отличного вкуса продукцию от «Усольского свинокомплекса» отличает и высочайшее качество. Специалисты собственной лаборатории ежедневно контролируют весь цикл производства: прием сырья, составляющие продукта, технологию производства, упаковочный материал и готовую продукцию. Именно поэтому с начала своей работы и по сегодняшний день - от совхоза до крупнейшего в Иркутской области свиноводческого и мясоперерабатывающего предприятия - СХПК «Усольский свинокомплекс» из года в год показывает уверенный рост по всем показателям.

Более того, именно сейчас как никогда важна работа сибирских пищевых сельскохозяйственных предприятий, ведь это стало залогом нашей пищевой безопасности в условиях санкций.

В «Усольском свинокомплексе» к делу подходят ответственно: постоянно обновляется производственное оборудование, внедряются новые технологии, расширяется ассортимент продукции. В последние годы свинокомплекс начал выращивать собственные овощи. В прошлом году, например, собрали отличный урожай экологически чистого картофеля. Однако никакое хорошее дело невозможно без людей, поэтому одна из главных целей предприятия - развитие и укрепление высокопроизводительного, сплоченного, стабильного и преданного трудового коллектива.

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