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Происшествия18 апреля 2023 10:25

Троллейбус въехал в столб в Чите. Есть пострадавшие

В Чите 18 апреля из-за ДТП с троллейбусом пострадали несколько пассажиров
Елена СИНИЦА
В Чите 18 апреля из-за ДТП с троллейбусом пострадали несколько человек

В Чите 18 апреля из-за ДТП с троллейбусом пострадали несколько человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 18 апреля 2023 года, в забайкальских СМИ появилась информация о ДТП с троллейбусом, в результате которого пострадали несколько человек. Сейчас следственный комитет СК РФ по Забайкальскому краю приступил к проверке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-По имеющейся информации, троллейбус влетел в столб на одной из улиц Читы. Как итог, пострадали несколько пассажиров, в том числе малолетний ребенок, - говорят в ведомстве.

Сейчас следователи займутся выяснением всех обстоятельств, в частности, будут допрошены водитель и пассажиры. Также будут истребованы данные в медицинских учреждениях о характере и тяжести полученных травм пострадавшими.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на трассе "Вилюй" 18 апреля в ДТП погиб 28-летний мужчина. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

ЧППроисшествия: ЧП