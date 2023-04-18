«Убил одним ударом»: в Бурятии разыскивают мужчину, который лишил жизни случайного прохожего

Жителей Улан-Удэ просят помочь в поисках подозреваемого. Фото: СУ СКР по Бурятии

В столице Бурятии следователи СК просят сибиряков помочь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении. Вечером 23 декабря прошлого года в микрорайоне «Исток» прохожие заметили лежащим без сознания 45-летнего мужчину. Позже родственники, к которым тот приехал погостить, занесли его в дом и вызвали скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. У погибшего эксперты зафиксировали травмы головы. Но, кто мог напасть на сибиряка?

Правоохранители просмотрели кадры с установленных поблизости камер видеонаблюдения и вскоре восстановили череду событий того дня. Возвращаясь домой по улице Прибрежной, около 17:00 мужчина встретил двух неизвестных, с которыми начал разговор. - Через непродолжительное время один из собеседников внезапно нанес ему удар кулаком по лицу, отчего потерпевший упал на землю и потерял сознание. Нападавшие скрылись с места происшествия, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. Сотрудниками Следственного отдела по Советскому району заведено уголовное дело об «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть».

- Следствию пока не удалось по имеющимся изображениям идентифицировать подозреваемого мужчину и его спутника. Для указанных целей принимаются все необходимые меры, - отмечают в региональном Следкоме.

Жителей Улан-Удэ просят внимательно взглянуть на имеющиеся фото и видео. В случае, если вы узнали этих людей, незамедлительно передайте информацию в полицию.

ВАЖНО

Всех граждан, кто обладает любыми сведениями о личности и местонахождении подозреваемого мужчины или его спутника, просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 02 (102) или 8 (929) 312-52-18.