Вместо алкоголя выпили незамерзайки: тела двух женщин нашли в селе в Забайкалье

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях на фермерской стоянке в одном из сел Карымского района были найдены тела двух женщин. Оказалось, жительницы Забайкалья 1968 и 1953 годов рождения подрабатывали там. Как сообщили корреспонденту "КП-Иркутск" в СУ СКР по Забайкальскому краю, признаков насильственной смерти не было обнаружено.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - рассказали в ведомстве. - В ходе проверки следователи не выявили криминального характера инцидента. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.

Но как стало известно "КП-Иркутск", женщины решили выпить вместо алкоголя незамерзающей жидкости - это вещество на основе спирта, которое изготавливают на заводах или в домашних условиях, и используют чаще всего для очистки стекла автомобиля от загрязнений при низких температурах. Возможно, это и стало причиной смерти.

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