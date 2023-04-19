Известного вора в законе впервые в Иркутской области осудили по статье о высшем положении в мафии

Коронованный в 2010 году криминальный главарь получил еще один реальный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области впервые за всю историю судебной практики вынесен приговор за «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Эта статья была введена в Уголовный кодекс России в 2019 году. Обвиняемый – 53-летний заключенный исправительной колонии №19 в поселке Маркова. В настоящее время отбывает реальный срок за совершение особо тяжких преступлений, среди которых – убийство.

О том, что бандит причислен к ворам в законе, первыми выяснили сотрудники ГУФСИН. Главарь использовал свой авторитет, чтобы влиять на происходящее в блатном мире на территории ИК и за ее пределами, на территории Приангарья. Информацию передали в региональный Следком, после чего правоохранители собрали достаточное количество доказательств.

Как стало известно, он был коронован еще в 1998 году, и по сегодняшний день занимает высшее положение в преступной иерархии. Так, лидера вновь признали виновным.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе прокуратуры региона.

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