"Чувствую, что я для них мама": учительница из Бурятии отправилась волонтером на СВО и встретила там своего выпускника

Учительница из Бурятии отправилась в Крым на помощь военнослужащим. Фото: правительство Республики Бурятия

После начала специальной военной операции волонтеры из разных уголков страны вызвались оказывать помощь бойцам в ДНР, ЛНР и Крыму. Не стали исключением и жители Бурятии. Так, оказать посильную помощь решила учительница из Иволгинского района, передает пресс-служба правительства Бурятии.

- Учительница Татьяна из Иволгинского района в числе других волонтеров организовывает горячее питание для участников СВО со всей России, а также помогает с доставкой необходимой провизии, - рассказывают в ведомстве.

В Джанкое организована палатка, в которой кормят военнослужащих, вне зависимости от того, из какого они региона.

- Когда приходят мальчишки, ты должна быть им мамой, которая обнимет, поцелует, обогреет и накормит. И я чувствую, что я для них мама. Я считаю, что я все правильно делаю, - комментирует сама Татьяна.

Она добавила, что таким образом показывает пример детям, своим воспитанникам, как стоит вести себя в определенных ситуациях и как любить Родину.

Женщина часто приезжает туда вахтовым методом. Поделилась Татьяна и своими впечатлениями о первой поездке. Тогда она все также работала в палатке, кормила военнослужащих. С ее слов, их было много, вот только один командир за стол не садился. Он сказал, что у него один боец охраняет колонну, и пока тот парень не поест, он тоже не может сесть за стол.

- А потом заходит этот мальчик, но я смогла разглядеть его лица. Чуть позже подошла к нему, положила руки на плечи, сказала, что и его накормим. Он повернулся и сказал, Татьяна Борисовна, это вы? Это оказался один из моих выпускников, представляете, какое счастье? - восклицает женщина.

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