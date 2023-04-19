В театре Улан-Удэ, где актер пытался свести счеты жизнью во время спектакля, сменилось руководство

Ранее драмтеатр уже находился в центре внимания из-за громкого инцидента. Фото: Русский драматический театр имени Н. А. Бестужева

В театре имени Бестужева в Улан-Удэ новый руководитель. Должность исполняющей обязанности директора займет Любовь Мункуева. Приказ о назначении подписан 17 апреля.

- Согласно министерского приказа, исполняющим обязанности директора Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева до замещения вакантной должности назначена заместитель директора по финансовым и организационным вопросам Любовь Викторовна Мункуева, - говорится на официальном сайте русского драматического театра имени Бестужева.

Что стало причиной кадровых перестановок, официально не сообщается. Фото: Русский драматический театр имени Н. А. Бестужева

Что стало причиной кадровых перестановок, официально не сообщается. Ранее драмтеатр уже находился в центре внимания СМИ и общественности из-за громкого инцидента. Напомним, 29 марта, актер Артур Шувалов попытался покончить с собой во время спектакля. Все произошло, когда постановка подошла к концу и артисты вышли на поклон к зрителям. Неожиданно мужчина обратился к залу.

- Простите меня. Я устал. Я не могу. У меня нет больше выбора».

Происходящее засняли на камеру очевидцы из зала. Зрители и другие артисты были шокированы поступком актера. Мужчину тут же отвели за кулисы, оказали ему первую помощь и вызвали бригаду медиков. Уже через некоторое время стало известно, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Позже Артур Шувалов прокомментировал свой поступок тем, что между ним и художественным руководителем возник конфликт.

- На протяжении большого периода времени на меня оказывают давление, пытаются уволить, лишают премий и выплат, из которых складывается большая часть моей зарплаты, - рассказывал Артур Шувалов. – Я не видел другого выхода и действительно думал о том, чтобы свести счеты с жизнью.

В самом театре имени Бестужева с доводами Шувалова были не согласны.

- Актер был занят в спектаклях, полностью получал заработную плату, и его жену не увольняли, она сама подала заявление, - говорится в сообщении. - После отстранения от должности бывшего художественного руководителя, Артур Шувалов не был настроен на творческую работу, а только на саботаж, срыв рабочего процесса любой ценой, позволяя себе оскорбительное и хамское поведение, - говорилось в официальном сообщении на сайте учреждения.

Через несколько дней после случившегося на одной из популярных площадок в сети появилась петиция от жителей Улан-Удэ с просьбой уволить руководство драмтеатра. Ее подписали 1255 человек.

- О смене руководства я сам узнал из новостей, - прокомментировал ситуацию корреспонденту «КП – Иркутск» Артур Шувалов. – Я все еще нахожусь на больничном, в театр пока не выходил. Больше ничего по этому поводу сказать не могу.

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