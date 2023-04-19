«Слата» рассказала, какую выпечку предпочитают покупатели. Фото: ООО «Маяк».

С самого утра посетителей супермаркетов «Слата» встречает непередаваемый аромат свежеиспеченного хлеба и сдобы. Это трудятся пекари сети: с вечера они замешивают тесто, чтобы за ночь оно расстоялось и утром оставалось только сформировать булки, отправить их в печь и выложить на полку. И так каждый день: за сутки в пекарнях «Слаты» производится более двух тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Каждый найдет выпечку по вкусу: в ассортименте более 57 наименований. Классический хлеб, багеты, булочки, слойки с самыми разными начинками.

- В 2016 года открылась первая пекарня, - рассказал директор собственного производства торговой сети «Слата» Олег Амелин. - Началось все с самой популярной позиции - белого хлеба. В этом году мы делаем фокус не только на пекарни полного цикла, но и на пекарнях с допеком. Для этого прорабатываем ассортимент хлеба высокой степени готовности и уже поставляем его.

Понаблюдать за процессом выпечки может каждый покупатель: пекарни расположены за прилавками со свежей продукцией. И если вы увидите, что пекарь работает без перчаток, не спешите удивляться. Никакого нарушения в этом нет.

- По правилам все, что идет в печь, пекарю можно и нужно брать без перчаток, - объясняетруководитель пекарного производства Елена Шергина. - А вот когда хлеб уже готов, голыми руками к нему прикасаться категорически запрещено. Пекарю очень важно чувствовать хлеб. У опытных работников процесс замеса доходит до автоматизма - они одной рукой могут определить, сколько граммов муки держат в руке!

В ассортименте сети более 57 наименований хлебобулочных. Фото: ООО «Маяк».

Пекари в «Слате» свое дело знают и любят - через их руки в сутки проходит около 600 килограмм муки! Работа это творческая, ведь ассортимент постоянно пополняется. Например, в прошлом году разработали собственный рецепт сахарного рогалика, который сразу полюбился покупателям.

И все же, какой хлеб покупатели «Слаты» любят больше всего? Наибольшим спросом пользуется классика: «Бородинский», белый хлеб в большой и малой граммовке, кроме того, чаще других покупают багет «Особый» с начинкой из сыра, чеснока и колбасы. Тем не менее выбор так разнообразен, что всегда можно побаловать себя чем-то оригинальным.

Посмотреть на процесс своими глазами можно по ссылке.

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