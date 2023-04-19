Сколько еще погода будет издеваться над иркутянами? Спросили синоптиков - ответ не порадовал

Дождь превратился в страшнейший гололед. Фото: Регина РАХИМОВА

- Я, конечно, в шоке от погоды. Вчера дождь шел, а уже через пару часов снегом завалило. Надоело уже мерзнуть! Когда уже весна? – сокрушаются иркутяне и на кухне, и на работе, и на улице ведут одни и те же разговоры. Ну, каков нынче апрель?!

Так, вечером 18 апреля горожане обрадовались, когда вместо снега по крышам застучал первый дождь. Но спустя пару часов он… превратился в снег с метелью. А уже утром 19 апреля мы могли наблюдать следующую картину. Все лужи замерзли и покрылись коркой льда. Пешеходы поскальзываются и падают, а автомобилисты и вовсе боятся выгонять из гаражей машины: «На таком гололеде тормоза не работают». Но уже к обеду погода опять дала сбой! Все вокруг таяло и бежало. Вот такую картину увидел вчера корреспондент «Комсомолки».

- Не жалуюсь и просто выполняю свою работу, - делится дворник. Но, конечно, неприятно в начале апреля очищать улицы от снега и льда. А на носу уже май!

Дворникам надоело в апреле убирать снег. Фото: Регина РАХИМОВА

- На моей памяти давно такой ужасной погоды не было. Я вот постоянно хожу, чтобы в 80 лет оставаться в форме, а тут гололед. Страшно упасть! – подхватывает пенсионер, которого я встретила в парке у театра кукол.

Семья не помнит, когда была такая холодная весна последний раз. Фото: Регина РАХИМОВА

Но находятся и оптимисты.

- Мы никуда не денемся, весна придет! Тем более у природы нет плохой погоды! Да, поскальзываемся, но что мы можем с этим сделать. Чудесная погода!

Встречаются и предсказатели.

Машины тонут в лужах. Фото: Регина РАХИМОВА

- Согласно календарю огородников вся весна и лето до 16 июля будет стоять вот такая погода. Нестабильная и аномальная. Думаю, даже будут наводнения. Весна сокращается!

А молодежь уже спешит убрать теплые куртки и шапки в далекий угол шкафа.

Остался один месяц до лета, а дети лепят снеговиков. Фото: Регина РАХИМОВА

- Мы в Сибири живем, естественно, что зима уходить не хочет. Я помню, два года назад в мае снег шел. Но весну жду с нетерпением. Тепло намного лучше, чем холод.

А что ж говорят синоптики?

- Через область то и дело проходят атмосферные фронты, сопровождаясь обильными снегопадами, которые покрывают плотным пушистым одеялом из свежевыпавшего снега поверхность земли, - рассказывает Наталья Домбровская, ведущий агрометеоролог Иркутского Гидрометцентра. - Из-за этого мы получаем «непогодный» апрель. Да и сейчас над регионом уже длительное время завис высотный циклон. Он приносит арктический воздух с акватории северных морей. Тепло в этом месяце было только 7 и 11 апреля. Тогда воздух прогрелся до +12…+18 градусов. Но этого было так мало, что и порадоваться хорошей погоде было некогда.

Пешеходы не знают, как перейти дорогу и не промочить ноги. Фото: Регина РАХИМОВА

Конец апреля, к сожалению, не сможет порадовать. Ведь ни о какой весне и речи не идет. Так, в течение текущей недели горожане чаще будут видеть на своих термометрах разочарование. 20 апреля воздух прогреется всего до +1 градуса, 21 апреля до +3 градусов, 22 апреля до +6 градусов, 23 апреля до +7 градусов, а 24 и 25 апреля жители на термометрах увидят до +11 градусов. Уже лучше!

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