Что произошло в Иркутске в ночь на 20 апреля 2023 года: последние новости Фото: Даниил ОПАРИН

Парламентарии Иркутской области поддержали законопроект, которым предлагается штрафовать за продажу энергетиков несовершеннолетним. Сумма штрафа варьируется от от двух до 50 тысяч рублей. Круг предпринимателей, которые попадут под штрафные санкции, также определен.

С начала 2023 года жители Усть-Илимска пополнили кошельки телефонных мошенников на сумму около 19 миллионов рублей, говорят правоохранительные органы. Только за этот промежуток времени полицейским пришлось завести свыше 40 дел по статье о мошенничестве.

В Иркутской области впервые вынесли приговор по статье о высшем положении в мафии. Осудили уроженца Республики Татарстан. Он считался авторитетом в преступной среде, рассказывают следственные органы. В частности, за ним числится статья об убийстве двух человек, рассказывают в пресс-службе ведомства.