"Заразнее предыдущих". Грозит ли Иркутской области новый штамм коронавируса "Арктур", ответил инфекционист Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Казалось бы, только забыли о коронавирусе, как он снова о себе напоминает! Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что к концу мая в стране может быть всплеск заболеваемости новым штаммом этой заразы под названием "Арктур". Он пришел к нам из Индии, где спровоцировал очередную волну ковида. В России пока зарегистрированы лишь единичные случаи заражения. Однако вопросы, насколько опасен этот подвид коронавируса, и грозит ли он нам очередным подъемом болезней, уже взволновали многих. КП-Иркутск задала их эксперту.

- Доберется ли "Арктур" до нашей области? Самолеты летают, люди мигрируют. Вот вам и ответ, - говорит главный внештатный специалист-инфекционист Сибирского федерального округа и Иркутской области, главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев. - Но успокою сразу: хоть этот подвид коронавируса и считается более заразным, чем предыдущие, однако, по имеющимся данным, он протекает нетяжело. Скорее всего, заболевший человек даже не отличит его от обычной простуды.

Также Владимир Хабудаев добавил, что коронавирус в целом уже не вызывает опасений, как раньше. Инфекция перешла в разряд "обычных", сезонных. А летальные случаи, в основном, связаны с сопутствующими болезнями.

Если взглянуть на статистику, то за прошлую неделю, с 10 по 16 апреля ковидом в Иркутской области заболели 936 человек, умерли пятеро. Общее число зараженных за все время - более 370 тысяч.