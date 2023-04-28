Фестиваль «Дни науки» прошел в Иркутской области. Фото: Пресс-служба ИНК

Мероприятия в рамках фестиваля «Дни науки» прошли в Усть-Куте, Иркутске и Ангарске. Генеральным партнером выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК). Рассказываем, о чем смогли узнать участники.

Занимательная математика

Центральной площадкой фестиваля стал Усть-Кут. В течение четырех дней здесь проходили открытые дискуссии, научно-популярные лекции, мастер-классы, публичные выступления, и др. Каждый участник смог найти для себя интересное мероприятие. Спикерами выступили научные сотрудники в области физики, астрономии, химии и биологии. Также в городе работали полнокупольный планетарий и смотровая площадка с телескопом.

Первые дни фестиваля были посвящены науке и ее влиянию на современную жизнь. Основным стала лекция кандидата физико-математических наук, заведующего лабораторией Математического института им. В.А. Стеклова Николая Андреева о занимательной математике. Он рассказал о том, почему нужно изучать математику и как важно видеть проявления принципов этой науки повсюду в повседневной жизни.

- Когда дети видят, что математика вокруг нас, им намного интереснее учиться, - считает ученый.

Со своими лекциями математик выступил и перед сотрудниками Усть-Кутского газоперерабатывающего завода.

- Огромная благодарность за живую заинтересованность и увлеченность! Такие встречи действительно вдохновляют людей, вырывают из рутины и стимулируют к умственной деятельности! - отметила директор завода Татьяна Молостова.

Фото: Пресс-служба ИНК

Интересные факты о производстве

Кроме того, жители города смогли узнать много интересных фактов о нефти, полимерах и их значении в повседневной жизни. Перед участниками выступили специалисты Иркутского завода полимеров. Они рассказали о производственных процессах предприятия. В этот же день прошли и научные дискуссии, посвященные вопросам развития нефтяной отрасли: возможна ли энергетика без нефти, как и с помощью чего человек будет получать энергию в будущем.

Развитие города

Кроме научно-познавательных мероприятий прошел и круглый стол с участием активных горожан, представителями муниципальной администрации и бизнеса. На нем обсудили развитие инфраструктуры Усть-Кута. Участники решали, как привести в порядок улицы и дворы города и как в этом могут помочь горожане. Одним из предложений стало решение о создании инициативной группы, в которую войдут представители бизнеса, власти и волонтеры.

Космические истории

Четвертый день фестиваля был посвящен космосу. Руководитель обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев прочитал лекции об освоении Луны и астероидной безопасности. Также в Усть-Кут приехал Герой России Сергей Кудь-Сверчков. Космонавт-испытатель рассказал, как проходит подготовка к космическим полетам, чем занимаются космонавты во время полетов, какие задачи они решают на орбите. От вопросов о космосе не было отбоя. Жители интересовались, какие эмоции испытывал во время выхода в открытый космос, почему выбрал такую необычную работу, где нужно учиться, чтобы стать космонавтом, какие школьные предметы и любимые книги были у Героя России в детстве?

- Что я чувствовал во время выхода в открытый космос? У нас нет других запасных планет. Все происходило и происходит здесь - и больше ничего нет. В этой бесконечности есть только наша удивительная Земля, и это поражает. А потом эти мысли проходят и ты продолжаешь работать дальше, - поделился впечатлениями космонавт.

Не обошлось и без интересных историй. Кто-то из детей спросил космонавта, что ему снилось на орбите.

- Мне приснилось, что я проснулся на МКС, а все улетели домой и я остался один. Но паники не было, начал решать, как жить дальше. А потом я проснулся на самом деле и понял, что все нормально, и весь рабочий день у меня было очень хорошее настроение, - рассказал Сергей Кудь-Сверчков. А в конце встречи всем детям подарил книги о Юрии Гагарине.

Завершился фестиваль запуском моделей ракет.