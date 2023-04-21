Что произошло в Иркутске в ночь на 21 апреля 2023 года: последние новости. Фото: следственный комитет

Следственный комитет завел уголовное дело из-за того, что в Бодайбо в ходе работ погиб работник. Как рассказали в ведомстве, мужчина работал слесарем золотодобывающего предприятия, занимался обслуживанием агрегата драга. В один момент он упал в воду дражного котлована.

Жителя Иркутска Федора Садовникова наградили медалью «За отвагу». Как говорят в администрации города, мужчина трижды уезжал на Донбасс, в том числе в зону специальной военной операции. Сейчас он не может вернуться ввиду своего здоровья, однако

Сибирячка дважды за 30 лет поменяла личность, чтобы избежать наказания за убийство. Само происшествие случилось еще 29 декабря 1994 года. Тогда в подъезде дома по улице просвещения областного центра было найдено тело 17-летней девушки. Между юной особой и еще двумя приятельницами вспыхнул конфликт.