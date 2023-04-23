Продуктовая корзина в Иркутске дешевле, чем в Красноярске, но дороже, чем в Новосибирске

Разбирались в ценах на продукты в Сибири Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Признайтесь, приезжая в другие города, интересно сравнить - дешевле там жизнь или дороже, чем у нас? В первую очередь, судим по продуктам в магазинах - ведь это главная статья расходов, если только у вас нет ипотеки и кредитов. Иркутскстат задачу упростил, составив подробную аналитику цен по Сибири за март.

В Приангарье – самые дорогие яйца в Сибири

Итак, минимальная продуктовая корзина на месяц в Иркутской области обойдется в 5962 рубля на человека. Это при условии, если выбирать только недорогое и самое необходимое, без изысков: хлеб, крупы, мясо, рыбу, картофель, вермишель, овощи, яблоки, рыбу, молочку, яйца, сахар, соль, чай, специи и кондитерку.

Дороже такой набор обойдется в Красноярске – 6406 рублей, а еще в Хакасии – 6229 рублей и Республике Алтай – 6095. Наш регион на четвертом месте. Дешевле всего питаться в Омской области, где продуктовая корзинка на месяц стоит 4903 рубля.

А теперь про конкретные продукты. Любители яичниц и пышных омлетов по утрам огорчатся: в Иркутской области, как выяснилось, самые дорогие яйца в Сибири - 91 рубль за десяток. По ценам на сахар, хлеб и яблоки мы на второй позиции, уступая только Хакасии и Тыве. Молоко, подсолнечное масло, свежие огурцы и помидоры - примерно на среднем уровне. Зато стоимости говядины соседи из крупных городов могут слегка позавидовать: за килограмм нужно отдать в среднем 438 рублей - это одна из самых низких цен в Сибири.

Данные Иркутскстата

Рост цен замедляется

- Самое заметное снижение цен в марте наблюдалось на свежие огурцы (на 32%), - рассказали в Иркутскстате. - Также на 1-2% подешевели некоторые мясопродукты, мороженые креветки и разделанная рыба, сливки, крупы и бобовые, растворимый кофе и сухие приправы.

А вот помидоры, свекла, виноград, свежая зелень, репчатый лук, картофель, фруктово-ягодные консервы для детского питания, охлажденная рыба, яйца в марте прибавили в цене.

Несмотря на это, в целом инфляция на продукты в Приангарье, по данным Центробанка, замедляется.

- Влияет прошлогодний рекордный урожай зерновых и масличных культур, а также их запасы с 2021 года. Все это привело к замедлению годового роста цен на крупы, муку, макаронные и хлебобулочные изделия, - рассказала заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Екатерина Моисеева. - Это же позволило сэкономить и животноводам на кормах. Они продолжили увеличивать объемы производства, как в целом по стране, так и в Иркутской области. В итоге годовые темпы прироста цен на говядину, свинину, куриное мясо и молоко уменьшились. По цепочке это привело к замедлению годового роста цен на колбасные изделия, мясные субпродукты и полуфабрикаты, творог, сметану, сливки, кисломолочные продукты и сливочное масло. Также уменьшились годовые темпы прироста цен на сахар.

Средние потребительские цены. Данные Иркутскстата

Цены в регионах России. Данные Иркутскстата.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал